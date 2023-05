Manuel, vecino de la Bosanova, a Pilar García Muñiz: "Tuve suerte, pude quedarme ciego"

Siete años de tensiones. Unas veces con más calma y otras con mucha tensión, como está ocurriendo de nuevo en las últimas semanas en la zona alta de Barcelona.

Los altercados de hace dos semanas, coincidiendo con las manifestaciones contra los okupas que tienen tomados dos edificios en el barrio de Sant Gervasi – Bonanova, crearon mucha tensión entre okupas y vecinos que se ha vuelto a repetir este mismo lunes. Ha sido en los alrededores de “el Kubo” y “la Ruina”: dos de los muchos edificios (más de 2.800) que hay okupados en Barcelona, según el último recuento del Ministerio del Interior.

Pero estos dos edificios, el “Kubo y la Ruina”, que están pegados, se han convertido en algo más que centros de okupación. Son el símbolo de la lentitud para actuar contra los okupas, un problema que se enquista y, también, la amenaza contra los vecinos, que parece, les funciona.

Los vecinos lamentan que el juzgado y el gobierno municipal suspendieran el desalojo previsto en uno de de estos dos edificios. Una suspensión que llegó justo después de que los okupas se atrincherasen. Amenazaron con quemar el barrio de Sant Gervasi si intentaban echarles. Algunos vecinos, incluso, fueron atacados con pistolas de balines o fuegos artificiales.

Y el miedo, la amenaza, cumplieron su papel

En sus redes sociales, los propios okupas que hablan de estos dos edificios como “su hogar” y “un centro de arte, comedores sociales y charlas", celebraban que "las fuerzas represivas del Estado no se vieran capaces de desalojarles”, según sus propias palabras.

El caso es que ya van tres intentos de desalojo, sin que se haya conseguido nada y de ahí llegamos al punto de tensión actual. Y a la posibilidad de que mañana mismo, una empresa de desokupación intente, por su cuenta, lo que todavía no ha hecho la Policía.

De momento, ante la previsión de que mañana pueda crecer la tensión hay más Mossos d'Esquadra en esas calles de Barcelona como ha contado en Mediodía COPE, la redactora de COPE Barcelona, Yolanda Canales, testigo de la calma tensa que hoy reina en la zona.

"Tuve suerte, me pude quedar ciego", Manuel vecino, en Mediodía COPE

Los vecinos están deseando de que llegue mañana y los okupas sean desocupados. Manuel es uno de los vecinos que no solo sufre los "ruidos, las vengalas, los humos que tengo en toda mi casa que me huele a vengalas" le cuenta a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, es que se pudo quedar ciego al impactarle un cohete que tiraron, "me llegó a impactar el cohete, me iba directo a la cara, me pude quedar ciego, pero tuve suerte y solo me dieron 6 puntos".

Para Manuel "la empresa de desocupación ha hecho más que nadie desde que llevamos luchando con esta gente, muy agradecidos", porque estos individuos, afirma, "cada día nos sorprenden con una cosa nueva, no sabes lo que te puedes esperar con esta gente".





