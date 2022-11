Luis Fernando Reguera, propietario de una empresa de reparación de móviles en Valladolid en 'Mediodía COPE'

Este martes hemos conocido que la inflación se quedó en octubre en el 7,3 %, tres puntos por debajo del 10 % al que llegó en junio, pero esa bajada no nos puede hacer olvidar que los precios son a 15 de noviembre de 2022 más de un 7 % más caros que hace un año.

En el caso de los alimentos, los precios siguen al máximo; la cesta de la compra se ha encarecido casi un 16 % en los doce últimos meses. Por ver el lado positivo o menos malo, hay productos cuyo precio no han subido. Es más, han bajado. Es el caso de la tecnología.

Si durante la pandemia, móviles, tablet u ordenadores alcanzaban también precios muy altos por la falta de materiales ya que no llegaban de China, ahora esa situación se ha normalizado, se ha dado la vuelta y al haber stock los precios han bajado. También se da un hecho curioso, ante esa falta de dispositivos y ante la subida de precios de los mismo, muchos hemos optado por arreglar nuestro teléfono o tablet si se nos estropea cuando no hace mucho, la opción era sustituirlo por uno nuevo.

En Mediodía COPE,Luis Fernando Reguera propietario de una empresa de reparación de teléfonos móviles en Valladolid cuenta como se ha dado la vuelta a la tortilla en el mercado de la tecnología. "Cada vez reparamos más nuestro móvil antes de cambiarlo. Lo que más se repara es la pantalla, lo llevamos en la mano, en el oblsillo y es lo que más sufre".

¿Qué nos puede costar el cambio de pantalla? "Pues hay muchos modelos por lo que nos puede costar desde 50 o 70 euros, hasta 500 euros en la gama más alta de cada marca" afirma Luis Fernando que asegura que en su empresa no han repercutido la subida, por ejemplo de la tarifa de la luz, lo que no pueden evitar es la subida del precio de la materia prima, "intentamos no repercutir la luz, pero la propia pantalla que hay que cambiar es lo que ha aumentado de precio".

Este experto en tecnología advierte que tengamos cuidado de cara a las grandes ofertas que pueden aparecer durante estas próximas semanas por el black friday "puede ser una estafa o incluso que el modelo que se oferta ya esté rebajado y en realidad la oferta no exista, no sea tal".