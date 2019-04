Luis Carlos Díaz, periodista venezolano: "Dependerá de los apoyos de Guaidó"

Tiempo de lectura: 2



Luis Carlos Díaz sabe bien qué significa estar perseguido por el régimen de Maduro puesto que lo ha vivido en primera persona al ser retenido hace unas semanas. Este periodista venezolano es uno de los últimos reporteros que han entrevistado a Juan Guaidó en los últimos días y por tanto es consciente de que seguía con su lucha para derrocar del poder al actual régimen.

Sin embargo, como a todos, le ha pillado de sorpresa este movimiento de Guaidó y Leopoldo López que esta mañana se ponían al frente de las Fuerzas Armadas en la base militar de La Carlota en Caracas, "ahora es preciso saber con cuántos apoyos militares cuenta Guaidó para hacer frente a Nicolás Maduro" que ya está hablando de Golpe de Estado e incluso el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, ha hecho un llamamiento a los seguidores del chavismo a concentrarse en las afueras del palacio presidencial para "defender" la revolución ante el "plan golpista".

Para el periodista Luis Carlos Díaz, son horas decisivas, como demuestra que el régimen haya cortado las conexiones a Internet y se interrumpan constantemente las comunicaciones (como se puede comprobar en la conversación entre Luis Carlos y Marta Ruiz y Antonio Herráiz en 'Mediodía COPE').

Es muy significativo que el lugar elegido para lanzar este golpe a Maduro haya sido la base de La Carlota, "entrar ahí ya significa que hay apoyo interno de los militares desde dentro; en 2017 los militares dispararon a los manifestantes desde esa misma base que está en una zona de Caracas. Los militares que no participan están lanzando bombas lacrimógenas que no son letales lo que también es significativo" reflexiona el reportero venezolano que tiene muy claro que los acontecimientos de las próximas horas dependerán de los apoyos con los que cuente Juan Guaidó que debe haber calculado y mucho esta acción antes de hacerla realidad, "es un momento de entender si el cálculo de Guaidó es fuerte o no, porque la jugada si no tiene los suficientes apoyos le puede salir muy mal".