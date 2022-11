Los transportistas no se moverán del Ministerio de Raquel Sánchez hasta que les reciba. Crónica Marta Ruiz

Primera jornada de la huelga indefinida de transportistas que esta medianoche han comenzado el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la misma organización que en marzo pasado protagonizó un paro del transporte que duró 20 días.

Poco antes de las 10 horas cientos de transportistas se concentraban en la Ronda de Atocha, en el centro de Madrid para reclamar al Gobierno no trabajar a pérdidas y exigen por escrito detalles del plan de inspección en el que trabaja el ministerio de Transportes, es la moneda de cambio para poner fin al paro indefinido que arrancaba esta medianoche.

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", “RS (por la ministra del ramo Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", rezaban algunas de las pancartas.

Los transportistas han trasladado a COPE que están desesperados, dicen que el aumento de los costes de los últimos años les está haciendo difícil continuar con sus negocios y que es fundamental que se garantice que se cumpla la ley y que se impida trabajar a pérdidas. Es el caso de Juan Carlos que llega a la manifestación desde Cuenca. “Pedimos que se cumplan las leyes, parece que al Gobierno no le interesa cumplir las leyes”.

Por su parte, el presidente de la citada plataforma, Manuel Hernández, ha explicado que no es intención de su colectivo que la protesta se prolongue tanto como la del pasado marzo cuando se puso contra las cuerdas a la cadena de distribución logística española. "Estoy esperanzado en que estos señores no den lugar a que esta situación se encone”.

En ese sentido ha insistido en la idea de que con la protesta, convocada a las puertas del periodo de ventas más intenso del año, incluidos del 'Black Friday' y todo el periodo navideño, no se busca "hacer daño" a ningún sector. "Nosotros somos las víctimas", ha defendido.

Los transportistas se juegan con estos paros el 25% de la facturación. Por eso los 600 millones de pérdidas semanales que se calcularon en marzo por esos 20 días de huelga, en este caso podría ser mayores.

NORMALIDAD EN LOS CENTROS LOGÍSTICOS

Desde el sector de la distribución -grandes superficies y supermercados- confirman a COPE que por el momento funcionan con absoluta normalidad.

Los agentes han comunicado incidencias aisladas: incendio de neumáticos en Algeciras (Cádiz), de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria) -hechos que ya están siendo investigados- y algunos pinchazos en Illescas (Toledo).

El acceso en todos los grandes centros logísticos y en las infraestructuras de hidrocarburos se ha desarrollado con normalidad, han subrayado las mismas fuentes, que han añadido que también los distribuidores han trasladado una situación "de normalidad absoluta" y solo incidentes menores con piquetes en la entrada a MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MERCAMADRID

COPE ha estado en el mayor mercado de España, Mercamadrid donde ha podido comprobar que los camiones acceden como un día normal. La tranquilidad es absoluta durante las primeras horas de huelga, hasta el punto de que se han marchado parte de los policías nacionales que controlan los accesos, según ha podido constatar la Cadena COPE, que además no ha visto piquetes informativos ni nada que cambie el curso habitual en este punto clave, en una mañana en la que normalmente pasan cerca de 15.000 transportistas por este punto.





PINCHA PARA LEER: Pérdidas millonarias a las puertas de Navidad y una plataforma minoritaria: claves de la huelga de transporte













OTRO PUNTO CLAVE: EL PUERTO DE VALENCIA



Otro punto clave para el transporte es el puerto de Valencia, desde donde cada día entran y salen cientos de contenedores. Aquí también reina la tranquilidad a primera hora de la mañana. Cinco carriles de acceso, todos funcionando con camiones que acceden sin problema. No obstante hay que precisar que la hora punta aún está por llegar.

En los laterales eso sí, se puede comprobar el dispositivo establecido por la Policía Nacional.









INCENDIO EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE CANTABRIA

Esta madrugada el incendio en una empresa de transportes de Cantabria ha calcinado varios camiones, según ha informado COPE Cantabria. El suceso está siendo investigando por la Guardia Civil para saber si guarda relación con la huelga de transportes.

En declaraciones a COPE, el dueño de la empresa ha asegurado que "les han saboreado por no querer hacer huelga" y ha informado de que hay siete remolques y tres camiones calcinados cuyos daños ascienden a un millón de euros de pérdidas.

La empresa tiene 85 trabajadores y cuenta con una flota de 65 camiones





PETICIONES

Las peticiones principales de los convocantes son exigir que se cumpla la ley que prohíbe que trabajen a pérdidas, algo que aseguran que ahora mismo ocurre de manera habitual. Junto a esto, piden que los conductores no se vean obligados a participar, de manera gratuita, en las tareas de carga y descarga.