Los transportistas convocan una nueva huelga indefinida de cara a Navidad. Las claves en 'Mediodía COPE'

Han pasado casi ochos meses y los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha anunciado hoy los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales, que, con un 86 % de los votos, han acordado secundar la iniciativa.

Esta organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.

Especialmente se vieron perjudicados los sectores lácteos y de cerveza, grandes firmas (Danone y Heineken) anunciaron incluso la interrupción temporal de sus servicios.

La Plataforma para la Defensa del Transporte denuncia que la ley de transportes no se cumple en España. Así lo trasladaba a COPE el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández. “La administración no debería dar lugar a que esto suceda. Les damos las soluciones, no buscamos que alguien nos las dé. Está la ley francesa de transporte, muy parecida a la nuestra pero con matices muy importantes a la hora del control, a la hora de sancionar, a la hora de responsabilizar a incumplidores... y de esa manera, la ley se estaría cumpliendo en España”.

Qué ha cambiado desde los paros de marzo

Los paros de marzo acabaron con una reunión informativa entre el Ministerio de Transportes y la Plataforma. Esto quiere decir que no se llegaron a acuerdos. Las mejoras que ha tenido el sector en estos últimos meses son gracias a la negociaciones del Comité Nacional de Transportes. El paro de la plataforma sí que aceleró la respuesta del Gobierno.

Reclaman ahora varios puntos. Uno de ellos es que los transportistas siguen descargando los camiones. Está ya regulado. Hay un real decreto que lo prohíbe y además sanciona tanto a la empresa como al camionero. Las asociaciones nos dicen que salvo excepciones es algo que se cumple.

Hay excepciones, por supuesto. Pero son las propias asociaciones las que dan la clave: tiempo. Ovidio de la Roza es el Presidente de CETM. Agrupa a empresarios de transporte de mercancías de todo el Estado. Es relevante porque agrupa a la mayoría de las empresas y autónomos transportistas del país. “Se está cumpliendo, han mejorado muchísimo las condiciones de trabajo, pero obviamente tenemos que seguir profundizando. Cambios históricos no se producen de la noche a la mañana”.

Otro de los puntos claves en el sector de los camioneros es la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible que está en vigor desde septiembre. Una revisión que desde la plataforma dicen que no sirve. Que no salen las cuentas. Pero así la desgrana el vicepresidente de ASTIC, la Asociación que agrupa a los grandes empresas de transportes. “Entran a jugar las fechas en las que se pactó el precio del transporte, las fechas en las que realmente el transporte se ejecuta y la diferencia de costes de combustible entre las dos fechas. Esa diferencia se mete en una fórmula, se le aplica un porcentaje y se saca cuánto debe incrementar... y es obligatorio y no lo puede incumplir nadie, no se puede pactar otra fórmula”.

No todos los transportistas de acuerdo

El Comité Nacional del Transporte por Carretera se desmarca porque insisten en que el acuerdo alcanzado en marzo con el Ministerio de Transporte fue ambicioso y ha dado herramientas al sector del transporte para acabar con los abusos. Apuestan por seguir con el diálogo con el Ministerio para seguir avanzando, pero no apuestan por un paro que no comparten ni en la forma ni en el fondo.

En declaraciones a la Cadena COPE, Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, afirma que este paro "lo convocan de un día para otro con un paquete de reivindicaciones imposible de cumplir y además ilimitado. Es una verdadera locura. No podemos estar para nada de acuerdo ni en el fondo ni en la forma ni en absolutamente nada",

La plataforma mayoritaria pide al Gobierno que garantice el trabajo de los transportistas para evitar pérdidas millonarias, mucho más importantes que las sufridas en marzo al estar ante fechas significaticas de mucho trabajo como el Black Friday o la Navidad.

La ministra de Transporte pide "responsabilidad"

La ministra Raquel Sánchez pide responsabilidad y asegura que han escuchado a todas las partes. La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reconoce su "preocupación" y afirma que está haciendo todo lo posible por el sector. "El Gobierno ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte".

Por ello, y tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.

"Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros", ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará "en las próximas semanas", donde se refuerzan los mecanismos de inspección.