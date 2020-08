Lorena Fernández:"En qué cabeza cabe permitir una manifestación si se están prohibiendo las aglomeraciones"

El curso calienta motores. En lo político no ha hecho falta llegar al mes de septiembre para que Pablo Casado haya decidido deshacerse de, digamos, un verso suelto, su portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. Guerras de partidos aparte lo que sí queda claro es que Casado, el PP, trata de acercarse más al modelo de Feijoo en Galicia que al de Aznar de los 90.



Bueno, decía que el curso calienta motores porque a cuenta gotas vamos sabiendo cómo va a ser. Hoy, por ejemplo, en 'Mediodía COPE' ha estado el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Antonio Zapatero ha anunciado que la mascarilla será obligatoria a partir de los seis años y que se hará un estudio serológico a todas las edades y a todo tipo de personal de los centros: “La idea es empezarlo cuando empiece la actividad escolar, va a afectar a todos los tipos de enseñanzas y a personal docente y no docente para saber un poco como estamos de partida y cómo puede influir la actividad escolar en la evolución de la infección a nivel escolar”.



Hablando de Madrid todavía resuenan los ecos de la manifestación que este domingo por la tarde tuvo lugar en la plaza de Colón, en pleno centro de la capital, y que congregó a unas 2.500 personas -muchas de ellas sin mascarillas- para cargar contra el Gobierno y para negar la existencia de esta pandemia. Ya hemos comentado aquí que con 700 y pico mil muertos y 22 millones de contagios en todo el mundo como que no se entiende que todavía haya alguien que niegue esta realidad, esta tragedia. Pero de lo que no hemos hablado es de las excusas que está dando el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco por permitir esta concentración. Anoche decía esto en 'La Linterna de COPE'.



“Me he sentido de alguna manera un poco engañado en el sentido de que los convocantes cuando comunicaron su intención de generar la manifestación pues en su comunicado hablaban de que ellos se encargaban por supuesto de mantener el orden y mantener la separación la distancia social, no hablaban además es curioso pero no hablaban, no mencionaban, siquiera la palabra mascarilla”.

Dice este veterano socialista que pensaban que iban a ir unas 20 personas. Hombre, José Manuel Franco peca de ingenuo o quiere hacernos creer que lo es. Porque bien saben todos aquellos que han sido Delegados del Gobierno en la Comunidad de Madrid que el puesto es digamos de todo menos aburrido. Pero es que además se da una circunstancia. Él, como delegado, puede prohibir una concentración por razones de salud pública. ¿Cómo se explica que la mayoría de CCAA pidan que las reuniones de familiares o amigos no superen las 10 ó 15 personas pero el Ejecutivo permite una manifestación que no se puede controlar en el centro de Madrid?