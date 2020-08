Lorena Fernández: “El Gobierno madrileño es el blanco recurrente de la izquierda que mira para otro lado en Ca

Parafraseando a Joaquín Sabina y a ese 'Pongamos que hablo de Madrid', hoy quiero fijarme en la Comunidad y en esos ataques vertidos desde la izquierda y que desde hace justo cinco meses lleva soportando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El gobierno del PP. Porque si el que llevara las riendas de la comunidad que más aporta al PIB español fuera el PSOE, ya les digo yo que no había ni una décima parte de críticas.

Todo empezó en marzo por la decisión de Ayuso de cerrar los colegios en contra de la opinión del ejecutivo central. Por eso de no generar alarma. Y de ahí ha sido un no parar porque además Madrid es la región con mayor número de víctimas por el COVID.

Y claro, con esos datos y un ejecutivo del PP, pues la crítica desde la izquierda es fácil. Que si la sanidad madrileña se ha privatizado, que si se ha ido mermando el presupuesto destinada a ella, que si han ido por libre en la compra de material sanitario... Un suma y sigue que ayer encontró otro motivo: el hecho de que la Comunidad haya recurrido a un grupo hospitalario privado para contratar a 22 rastreadores de contagios.

El propio Fernando Simón -ese que dijo que los asintomáticos de Madrid eran solo de un 15% y que luego tuvo que callarse porque en realidad eran del 70- aseguró este lunes que él "personalmente prefiere los servicios públicos". Pues al señor Simon no se le oye decir nada cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez o gobiernos autonómicos socialistas contratan al mismo grupo hospitalario para hacer test a empleados públicos o por ejemplo cuando Aena recurre a él para reforzar los controles en los aeropuertos.

Pero la crítica no se quedó ahí porque toda la izquierda este lunes salió en tromba. Desde Errejón a Monedero. También el líder del PSOE en la región, Ángel Gabilondo, que amagó con lo de siempre: presentar una moción de censura para la que necesitaría a Ciudadanos y a Más Madrid. Cuanto va a que no se atreve porque sabe que hay encuestas que dicen que si Isabel Díaz Ayuso convoca hoy elecciones la jugada a los socialistas y a los de Ciudadanos les saldría mal. En cualquier caso, las críticas solo tienen un motivo: que la Comunidad de Madrid es la joya de la Corona porque por ejemplo Aragón -presidida por el socialista Javier Lambán y con la peor tasa de contagios de toda Europa- no es objeto de ninguna.

Por cierto que hoy la consejera de Sanidad del gobierno aragonés, Sira Repollés ha dicho en 'Herrera en COPE' que pese a los malos datos de Zaragoza de confinar la ciudad nada de nada.

Así lo ha contado: “Yo creo que estamos en una situación de margen de maniobra para poder realizar otras acciones que no sean el confinamiento. Confinar una ciudad como Zaragoza es altamente complejo y letal para la economía. En otras ocasiones me han comentado si se descarga y yo creo que en esta pandemia nada puedes descartar, pero sí tener un horizonte más lejano de estas posibilidades”.

Hablaba de aeropuertos y hoy me quiero fijar en ellos. Según datos de transporte de viajeros en el mes de junio, el uso de aviones cayó en un 91%. A lo mejor el gobierno de Sánchez debería centrarse más en buscar soluciones a esto. Porque de la llegada de aviones depende el comer de buena parte por ejemplo del litoral español.