La llegada del 5G ya obliga a resintonizar algunos televisores en España

Desde hace tiempo estamos escuchando hablar del 5G. Es la última tecnología móvil, la que te va a permitir, por ejemplo, que te descargues una película en el teléfono en sólo unos segundos. Además permitirá seguir trabajando en tener una tecnología más eficiente y rápida.

Pero para que la tecnología 5G llegue a todos los hogares es necesario liberar ancho de banda. El ancho de banda es como una tubería que está llena de datos que vienen y van a los dispositivos, por eso mismo es clave, para que pase el 5G, el hecho de liberar esa tubería. Pues para eso hay que resintonizar las antenas de televisión comunitarias, las de cada edificio.

Es decir, hay que mover la antena para que pueda captar esa frecuencia que se va a liberar para que el 5G tenga su espacio. Habrá que hacerlo antes del 30 de junio de 2020. Pero no todos lo vamos a tener que hacer, sólo los que tengan una antena comunitaria. Los propietarios de una casa, no deberán hacerlo, tan sólo tendrán que resintonizar sus televisores. Daniel Cemillán, director técnico de TRECE, ha recalcado en Mediodía COPE que “las viviendas unifamiliares lo que tienen que hacer es, a través del menú de la televisión, resintonizar los canales”.

En el caso de las comunidades de vecinos, será necesario cambiar una serie de módulos de las antenas por parte de un técnico cualificado. Una veza completado este proceso, los usuarios “también tendrán que resintonizar los televisores”.

Ahora mismo, es como si las cadenas de televisión “emitieran en dos frecuencias distintas”, explicaba Cemillán. En la jornada de hoy, Baleares y Cáceres han sido los primeros en apuntarse a este salto digital y se espera que poco a poco se vayan incorporando el resto del país, salvo Asturias y Barcelona por el momento.