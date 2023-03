La letra pequeña impidió a Ana viajar a Valencia con sus 4 hijos en Ouigo

Ana estaba esperando la llamada de Mediodía COPE para entrar en directo en el programa cuando la pantalla de su móvil registraba un número de fuera de España. Era la directora general Ouigo Francia. Quería pedirle disculpas y algo mucho más importante comunicarle que su caso va a servir para cambiar la política de empresa, esa que se lee en la letra "pequeña" y que dice que un progenitor o adulto no puede viajar solo con más de tres niños.

Porque todo esto viene por lo que le ocurría a Ana y sus cuatro hijos hace unos días cuando se dirigían a Valencia a ver los abuelos. Ana vive en Madrid y tiene 4 hijos pequeños de entre 1 y 8 años. Por circunstancia tenía que viajar en tren, compró los billetes en la compañía Ouigo y la sorpresa llegó en la estación.

La emoción de sus hijos por viajar por primera vez en tren, se vio truncada cuando fueron a pasar el control de billetes. La interventora de la compañía de alta velocidad le decía a Ana que no podían viajar en su tren. El motivo: iba sola con sus cuatro hijos y por política de empresa un adulto solo puede viajar con dos niños, tres en el caso de que uno de ellos sea un bebé.

¿Te puedes imaginar la impotencia de Ana que con todo preparado ve pasar al tren y ella con sus cuatro hijos sin poder subirse a él, supuestamente, porque en caso de que ocurriese algo, no podría hacerse cargo de sus hijos?

Al día siguiente, sí pudo hacerlo en un tren de Renfe que cuenta con servicio de asistencia.

Ana decidió entonces contar su caso en redes sociales, un caso que ha indignado a las asociaciones de familias numerosas que como la de Madrid consideran esta política como discriminatoria y por eso han promovido una recogida de firmas para tratar de que se retiren estas políticas.





Políticas que por cierto no es algo único de Oiugo aquí en España. La low cost de Renfe, Avlo, solo permite viajar a un adulto con un niño salvo que se solicite un servicio de asistencia a bordo. Y lo mismo ocurre con otras aerolíneas low cost.

Ana se temía lo peor que el argumentario de la empresa ferroviaria se extienda "no quería exponer un problema personal, sino visibilizar algo que existe ante el temor de que este tipo de políticas se extiendan a los autobuses urbanos o a los restaurantes. Me preocupa que lo que hay detrás de la política de empresa se extienda", explica Ana en Mediodía COPE porque "todos los días cojo cuatro autobuses con mis hijos y por las calles de madrid", por lo que no quiere pensar que no la dejaran montar al autobús.

Ana no entendía las explicaciones que le daba la interventora de Ouigo porque "cuando un niño pasa de tres años, puede andar, tendrían más dificultades otros colectivos, personas mayores con menor movilidad. Es algo que he puesto en mi reclamación y le pregunté a la interventora. Lo que me preocupa es que la respuesta sea una limitación de derechos. Eso no se lo dirían a una persona mayor o a un minusválido y no se les impide viajar".

Con la disculpa recibida hoy, Ana respira más tranquila.