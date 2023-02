Las claves de la que será la sexta moción de censura de nuestra democracia en 'Mediodía COPE'

El próximo lunes, Vox registrará en el Congreso de los Diputados su segunda moción de censura contra el presidente Pedro Sanchez. Será la sexta que vemos en nuestro país desde la llegada de la democracia. Pero ¿qué ocurre cuando hay una moción de censura?

Se trata de un procedimiento recogido en la Constitución que permite al Congreso retirar su confianza al presidente del Gobierno y, por tanto, designar a uno nuevo.

Esto es lo que volveremos a ver en el Congreso, ya en el mes de marzo y después de que se presente la moción, la Mesa del Congreso la tendrá que calificar y validar y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet fije la fecha para el pleno del debate.

Para poder llevar a cabo esa moción de censura el partido que la presente, en este caso Vox, debe tener como mínimo una décima parte del Congreso que respalde la propuesta: 35 diputados. Vox tiene 52 diputados por lo que el requisito se cumple.

El segundo es presentar a un candidato. En este caso será Ramón Tamames, un economista de 89 años y de sobra conocido tanto en el mundo académico como político. Fue uno de los referentes del PCE en la Transición, de hecho representó al Partido Comunista en los Pactos de la Moncloa. Después de abandonar el PC, participó en la fundación de Izquierda Unida en 1986. Tres años más tarde, ingresó en el CDS, pero poco tiempo después se retiró de la política y se centró en su labor académica.

Desde entonces Ramón Tamames ha ido acercándose hacia posiciones más conservadoras hasta llegar a este punto, en el que con casi 90 años, está dispuesto a ser el candidato de la moción de censura anunciada por Vox . Un honor como le decía hace tan solo unos días a Carlos Herrera aquí en COPE.





El candidato no tiene por qué ser diputado

Tamames será el candidato de Vox en esa moción aunque no es diputado porque no esuna condiciónsine qua non, ser diputado para presentar esa moción de censura.

De hecho no es la primera vez que esto sucede. Por ejemplo en 1987 el entonces líder de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha fue candidato en la moción de censura que se presentó contra el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Sucedió en 1987 y después volvimos a vivirlo en la única moción que ha prosperado en España. Fue la que en 2018 le llevó a Pedro Sánchez a ocupar el sillón de la Moncloa tras lograr sacar adelante su moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez, al igual que ahora Tamames, no era diputado. Había abandonado su acta dos años antes, en 2016 tras haber sido apartado de la secretaria general del PSOE. No es condición el ser diputado y por tercera vez en democracia volveremos a verlo.

Cómo transcurrirá el debate

Vamos con su papel en el debate. Porque como candidato Ramón Tamames no tendrá límite de tiempo en su intervención en la que se detalla el programa político del Gobierno que pretende formar. Su intervención será la segunda porque el primer turno de palabra lo tiene Vox como grupo que propone la moción de censura. Pero después sí, su intervención no tiene límite de tiempo.

También puede responder a cada uno de los grupos parlamentarios que le repliquen con un primer turno de 30 minutos y otro segundo de 10. Y luego está el Gobierno, en este caso el presidente Sánchez, que tiene también potestad de intervenir cuando considere oportuno en cualquier momento del debate. Así que vaya, lo previsible como en todas las mociones de censura es que nos vayamos a dos días de debate.

¿Cómo saldría adelante la moción?

Para prosperar, necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Estos son 176 escaños. Así que Ramón Tamames lo tiene difícil por no decir imposible, porque solo cuenta con los votos garantizados de Vox que como hemos dicho son 52.

El PP ya ha dicho que no la va a apoyar por lo que como mucho podría abstenerse y esto hace que la probabilidad de que fracase esté casi asegurada. Como ocurrió en 2020 con Santiago Abascal como candidato. Esta moción fue rechazada por 52 votos a favor frente a 298 en contra, el peor resultado hasta entonces.

Esta es la sexta moción de censura que se presenta en el Congreso.Pero ha habido muchas más en parlamentos autonómicos hasta 31.

De las cinco anteriores en la Cámara baja, la primera fue la de Felipe González contra el Gobierno de Adolfo Suarez. Muchos sitúan a esta moción, que acabó fracasando, como el inicio del despegue de la carrera de Felipe Gonzalez al situarlo como alternativa. Era 1980.

La siguiente llegaría en 1987 por parte de Hernandez Mancha contra Felipe González. La tercera, 30 años después, la de Pablo Iglesias contra el Gobierno de Rajoy y un año más tarde llegaría la cuarta y única que ha prosperado, la de Pedro Sánchez.

Ya en 2020, Vox presenta la quinta y en el mes de marzo de este 2023 se repite de nuevo la historia. Pero, por primera vez, veremos como alguien que no está en política activa, Ramón Tamames, se sube a la tribuna del Congreso con casi 90 años para pedir la confianza de sus señorías.