Juan y Amelia ya están unidos para siempre: el taxista salvó a la chica de una posible agresión sexual

Lo primero que hizo Amalia el domingo, al llegar a su casa en Benidorm fue poner en alerta a todos sus conocidos. Publicó un vídeo en sus redes sociales, en Tik Tok, para contar a todos sus seguidores que acababa de sufrir el acoso de un desconocido por la calle cuando volvía a casa y que gracias a un taxista se había librado del ataque de este hombre, pero no solo ella, también otra chica.

Repasamos los hechos, eran 7 de la tarde, Amalia paseaba por una calle de la famosa ciudad turística cuando notó que alguien la estaba siguiendo. Cambio de dirección, paró y, es entonces cuando comprobó que el hombre hacía exactamente lo mismo. No había duda alguna. El desconocido iba a por ella.

En ese momento es cuando aparece un ángel de la guarda, un taxista. "Lo primero que hice fue llamar a mi madre, ella siempre me calma, me da seguridad y me dijo baja a la parada de taxi aunque sean 200 metros, pero así no vas sola. Bajé corriendo a la parada y allí estaba Juan, le conté lo que pasaba porque pensé que para 200 metros a lo mejor no me iba a querer llevar a ningun lado, pero no me puso ningún problema" cuenta en Mediodía COPE, Amelia.

Juan no lo dudó, solo quiso saber cómo era esa persona por si la veían durante el trayecto, " y así ocurrió. Le vimos que iba detrás de otra chica que no se daba cuenta que la seguía porque iba hablando por teléfono".

Juan, el taxista, frenó, comenzó a circular mucho más despacio para ver qué iba a hacer aquel hombre, "subiéndola a casa nos cruzamos con él y justo le vimos que iba siguiendo a otra chica. Paramos, le dije a la otra chica que se subiera y así la salvamos" cuenta Juan que nos ha contado la historia en COPE junto a Amelia.

Un gesto que ha tomado una dimensión enorme al protagonizar noticias en distintos medios de comunicación locales y a nivel nacional gracias al vídeo de la chica en redes sociales.

"Cuando una persona necesita ayuda hay que socorrerla, hice lo que tenía que hacer, no pensé que iba a trascender tanto" subraya Juan que asegura que volverá a ayudar a quien lo necesite.

Hemos conocido a Amalia y a Juan, su ángel de la guarda. Protagonistas de una historia con final feliz y de ayuda en un momento muy difícil.