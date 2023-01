José Luis cuenta en 'Mediodía COPE' los motivos que le llevaron a abandonar dos carreras

Más de uno de cada 10 universitarios abandonan la carrera sin terminarla y más de la mitad lo hace en el primer curso. Actualmente, hay algo más de 700.000 alumnos en bachillerato en España y en el último año llega el momento de elegir los estudios que marcarán su futuro profesional. Un verdadero laberinto para muchos chavales y sus familias ante una oferta que no deja de crecer

El abandono de los estudios de grado en universidades presenciales afecta al 13 por ciento de los estudiantes, el 11 por ciento si hablamos de los menores de 30 años, según el “Estudio sobre el Abandono de los Estudios de Grado en el Sistema Español” publicado en marzo de 2022 por el Ministerio de Universidades que apunta sobre todo a factores personales del alumno como las características de cada estudiante o de su entorno familiar seguidos de factores relacionados con el grado que cursa.

José Luis abandonó dos carreras hasta dar con su verdadera profesión

José Luis Hernández es un joven de Madrid que tiene 25 años. Cuando tenía 18 y, tras acabar la selectividad, tenía muchas dudas sobre que carrera estudiar. La oferta era muy amplia y no tenía claro por donde enfocar su futuro aunque lo que más le gustaba eran las ingenierías. Finalmente y tras darle muchas vueltas a la cabeza, se matriculó en el grado de Telemática. Creía que aquello le iba a gustar. Empezaron las clases, pero se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y antes de empezar el segundo curso, decidió cambiar.

Se matriculó en Ingenieria de Telecomunicaciones, duró poco, no era como esperaba y en el segundo año decidió dejar también esta carrera. Estaba muy desmotivado, pero lo intentó una vez más.

Ya tenía experiencia en eso de matricularse en grados y esta vez se decide por la Informática. La carrera que finalmente sí ha acabado. Y ahora es feliz, como ha contado en Mediodía COPE por esta decisión.

En su caso, se cumplió lo de "a la tercera, va la vencida". "Mi caso es especial porque mis padres fueron mi mayor apoyo, no quería cambiar, pero ellos fueron los que me animaron a probar la tercera opción, la Informática y fue la mejor decisión. Al principio no estaban contentos, pero tuve apoyo por su parte" confiesa José Luis que ahora vive su profesión con ilusión y muy contento cada día.