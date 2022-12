Jose Antonio padeció un calvario hasta que le detectaron el alzhéimer como cuenta en 'Mediodía COPE'

Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, lo asociamos generalmente con personas de edad avanzada, pero no siempre es así. En Mediodía COPE podemos contar un caso de cómo esta terrible enfermedad puede afectar al cerebro de personas de mediana edad. Es el caso de José Antonio García. A los 55 años, trabajaba como inspector de seguros en la localidad granadina de Motril. Se ponía delante de su ordenador en la oficina y se le olvidaban algunas cosas que acababa de hacer. Tres años después, tuvo su diagnóstico: tenía Alzheimer. Ahora, con 66 años, asegura que ha conseguido reducir su deterioro cognitivo porque desde el principio hizo lo que le dijeron: ejercitar su mente y su cuerpo.

Con el último adelanto de la ciencia, será más fácil que personas como José Antonio tengan un diagnóstico temprano con algo tan sencillo como es un análisis de sangre. Es lo que han descubierto investigadores del Hospital Clínic-Idibaps, en Barcelona y que se acaba de publicar en la revista 'Neurology': los investigadores Albert Lladó, Raquel Ruiz, Laura Naranjo, Jordi Sarto y Raquel Sánchez-Valle, coordinados por Mircea Balasahan descubierto como una proteína concreta puede desvelar que padecemos alzhéimer, incluso en personas con síntomas muy incipientes a través de un simple análisis.

Este descubrimiento incrementará la certeza del diagnóstico clínico y ahorrará pruebas más caras e invasivas porque con este análisis de sangre muchas personas podrían tener un diagnóstico temprano, algo ques le hubiera ahorrado a Jose Antonio tres años de pruebas, idas y venida con diferentes especialistas que pensaron que tenían ansiedad o depresión y, sobre todo, tres años en los que ya se podría haber tratado su trastorno neuro-degenerativo progresivo.

Porque "cuando nos diagnostiquen alzhéimer temprano, antes de los 65 años, y en estadio inicial... pues como somos personas que nos queda mucho por hacer y queremos seguir haciéndolo y queremos seguir trabajando, podremos hacerlo porque yo pasé después de 29 años en una empresa a ser inútil de un día para otro" lamenta en Mediodía COPE José Antonio que lucha para cambiar lo que le ocurrió a él.

Pese a todos esos años de pruebas y de no dar con lo que le pasaba, José Antonio no se rindió ni se rinde "me habría ahorrado un calvario y una baja tras otra y que tras el diagnóstico te hunden la vida. Cuando me dan el diagnostico pregunto qué se puede hacer, me dicen que cura no tiene y que tratamiento tampoco, y entonces insisto ¿qué puedo hacer por mí mismo?, mantenerte activo de cuerpo y mente".

Y por ello no para, trabaja para una Asociación de enfermos jóvenes de alzhéimer dando charlas por toda España, además "llevo mi casa, mi campo, hago teatro y hago una vida como cualquier otra persona, pero con el diagnóstico ya no trabajo, es el estigma que hay sobre el alzhéimer, ese es el problema".