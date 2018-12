Jackie Calleja, ginécologo especializado en obstetricia

Tiempo de lectura: 2



Muerte que ya investiga un juzgado de Vigo. Los hechos se remontan al lunes 10 de diciembre. Una mujer de 33 años da a luz en su casa sin asistencia médica. Durante el parto se presentan complicaciones, dado que el bebé estaba en posición podálica. En ese momento, los padres solicitaron ayuda al teléfono 061 del servicio de Urgencias Médicas.

El bebé ingresó cadáver en el hospital Álvaro Cunqueiro, cuyos profesionales presentaron un informe al Juzgado de instrucción 5 de Vigo, que tiene la intención de inhibirse en el número 4 por la fecha de los hechos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La madre fue atendida en este centro médico y recibió el alta, tras lo cual se personó en el Juzgado para solicitar permiso para enterrar al bebé. El Juzgado ya ha recibido el informe de la autopsia y ha prohibido la incineración del cuerpo del pequeño por si fuera necesario realizar nuevas pruebas forenses.

Según publica el 'Faro de Vigo', un informe preliminar médico apunta a que la causa de la muerte fue por asfixia durante el parto.

Los padres, según detalla 'La Voz de Galicia', decidieron que el parto fuera en su domicilio, como hicieron con su primer hijo, pese a que el niño venía de nalgas y de que varias comadronas les advirtieron del riesgo que ello suponía.

Familiares de la pareja han asegurado a 'Mediodía COPE', que su intención era ir al hospital para tener al niño y querían contar con asistencia sanitaria. El ginecólogo especializado en obstreticia, Jackie Calleja desaconseja dar a luz en casa, "a día de hoy en España no se dan las circunstancias que garanticen la seguridad, tanto a la madre como al niño, al dar a luz en una casa. Si lo decides lo mejor es hacerlo con la experiencia de especialistas o bien una matrona o bien un médico. Otra cosa son las circunstancias fortuitas, te pones de parto en un coche o en casa porque te pilla, pero son circunstancias especiales".

En el caso de este niño se sabía que venía de nalgas por ello en 'Mediodía COPE' el doctor Calleja quiere dejar claro que en caso de poder dar a luz en casa "deben ser embarazadas de bajo riesgo, las que tenga riesgo no son candidatas a estos partos fuera del hospital. Sí pueden mujeres que han tenido más hijos y el niño viene de cabeza, y siempre con la asistencia de profesionales y pudiéndose trasladar al hospital ante cualquier problema. En España esto es complicado y no se puede en todas partes, porque no hay el sistema organizativo de momento".