Se hacía pasar por diplomático para librarse de las multas de tráfico

La siguiente noticia habla de picaresca. Y se confirma que no es propia sólo de nuestro país. Le habrán hablado mucho de la picaresca española pero trasciende fronteras.

En este caso el protagonista es un albanés que se mueve por Valencia. Se llama Francesk y se hacía pasar por un agente de la ONU. De hecho en su coche llevaba una matrícula falsa para evitar que le multaran. Aparcaba donde le parecía, aunque estuviera prohibido, e incumplía reiteradamente las normas de tráfico. Cuando le localizaban mostraba una acreditación y le contaba a los policías que tenía inmunidad diplomática. Esto ha colado varias veces hasta que la semana pasada dio con un policía local de Valencia que empezó a sospechar.

Tenía el coche mal aparcado. Este falso agente de la ONU le contó lo mismo de siempre, pero al policía no le cuadraba. Ni los documentos ni la matrícula del coche de este ciudadano albanés correspondía a ningún funcionario gubernamental, como aseguraba. Los agentes lo pusieron en conocimiento de sus superiores y le retuvieron. Se actuó con especial cuidado por si lo que decía este farsante era verdad. Pero, no. Todo era un mentira y esta última vez no logró engañar a la policía. Acabó en los calabozos.