Francisco Abolafio,alcalde de Sedella: "Yo no soy de Podemos, soy de IU"

Francisco Abolafio está orgulloso de Sedella, "un pueblo pequeño, un pueblo blanco muy acogedor, los vecinos se vuelcan con los visitantes, quien viene a Sedella siempre es bien venido" y no puede desprender más satisfacción por sus vecinos pese a que en esta ocasión no han votado por la formación de su alcalde, Francisco Abolafio de Izquierda Unida, "me han dicho, yo si fuera votar a Izquierda Unida, pero con Podemos...".

De esta forma y debido al cansancio de los ciudadanos con la actual política, Sedella, un feudo de la izquierda ha pasado a votar en las elecciones del domingo 2 de diciembre a VOX, Cs y PP. "Mi lectura de los resultados es la siguiente, el pueblo andaluz estaba quemado de la política nefasta y ha querido un cambio y no se ha mirado el color político ni derecha ni izquierda. Yo no soy de Podemos, soy de IU y los vecinos me han dicho, yo si fuera Izquierda Unida, pero Podemos..." cuenta en 'Mediodía COPE' el alcalde del consistorio de la Axarquía malagueña.

"Los ciudadanos no están conformes con los que han gobernado estos años" repite Francisco Abolafio que tiene claro que la clave de que en su pueblo no hayan votado más a Izquierda Unida es por haberse presentado junto a Podemos por ello de cara a las municipales y autonómicas afirma que "tendríamos que presentarnos por separado para que la gente vote a IU". ¿Cree que habrían votado más a su formación si hubieran ido por separado? "Por supuesto que sí", dice rotundo.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? "La radiografía de los vecinos es que necesitábamos un cambio, ha sido la decisión del pueblo, en este caso han apostado por el cambio pues vamos al cambio. Estamos muy tranquilos y a ver si los cambios nos favorecen porque hemos estado muy fastidiados los últimos años" dice el edil que no duda de que volverá a salir elegido, "saldría elegido sin ningún problema. Los que somos de IU lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, menos predicar y ponernos al tajo, mi cuestión es remangarme y ponerme a trabajar y ponerme a buscar el pan para mis vecinos. Si somos IU debemos ser IU, he respetado la alianza con Podemos, pero ni he sido ni soy partidario, vaya".

En cuanto al futuro gobierno andaluz, el alcalde de Sedella apuesta porque "tendrán que llegar a un acuerdo y apuesto por PP y Cs".