Experto en seguridad: “Adelantar a un camión a velocidad más lenta es estar más tiempo en el carril contrario"

Hoy el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Tráfico, que se aplicará a partir de marzo de 2022. Tiene tres principales reformas:

La primera es que no se puede rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para adelantar en carretera convencional.

Por lo tanto, si en una carretera con limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora adelantas a 81, tendrás una sanción en cuanto se publique la nueva ley.

¿Conlleva más peligro para nosotros que no podamos rebasar el límite fijado si estamos haciendo un adelantamiento?

Juanjo Alba, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza ha explicado en Mediodía COPE que la medida triplicará el tiempo que cuesta rebasar a un camión en una carretera nacional y por lo tanto, hay más posibilidades para una accidente.

“Si yo tengo que adelantar a un camión a una velocidad más lenta de lo que lo hacía antes, yo voy a estar más tiempo en el carril contrario. Cuando estamos haciendo un adelantamiento es una situación muy incómoda estar en este carril contrario, todos sabemos cuando tienes algo de experiencia, que el sentido común te dice que cuanto menos tiempo estés en ese carril, cuanto antes acabe el adelantamiento, mejor para todos” ha explicado.

La opinión de este profesor es contraria a la que tiene, por ejemplo, la asociación “Stop accidentes”, que considera la medida urgente y necesaria. Insisten en la idea de que en las carreteras convencionales es donde más siniestros hay y que, no por ir más rápido, se adelanta más seguro.

La segunda novedad de la Ley de Tráfico es utilizar el móvil con la mano, que lleva una sanción de 3 a 6 puntos. Solo puedes usarlo si tu coche está conectado al móvil y por ejemplo le pides que haga una llamada que está en agenda.

La tercera novedad es que hay más posibilidades de multa por no llevar el cinturón de seguridad, no tener un buen sistema de protección infantil para los menores o no llevar casco siendo motorista. Estos tres casos harán que el conductor pierda cuatro puntos del carnet.