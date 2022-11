El Estado gasta más en aborto que en ayudas a mujeres vulnerables. Carmen Labayen cuenta el informe de RedMadr

España es una sociedad en deuda con la maternidad. Nuestro país destina 13 euros la ayuda media al año por embarazada en situación vulnerable. En total 5,5 millones y medio al año, casi seis veces menos que la inversión en aborto según el último informe de la Fundación RedMadre. Además de escasas, las ayudas a la mujer embarazada son muy dispares en función del lugar de residencia. No es la única penalización a la maternidad en un país en el que 1 de cada 5 embarazos terminan en aborto.

A pesar de que según refleja el Mapa de la Maternidad 2021 la ayuda por mujer embarazada en situación de dificultad crece supera por primera vez en 5 años los 10 euros anuales, hablamos de cifras que según la directora general de RedMadre Amaya Azcona “es que es muy poco, es ridículo” y que se sitúan 17 veces por debajo de la inversión de Alemania que, a diferencia de lo que sucede aquí, si diseñan políticas específicas para este colectivo.

Con una inversión del 1,3 por ciento del PIB España está a la cola de Europa en inversión en familia. En apoyo a la maternidad vulnerable, la brecha entre Comunidades Autónomas es importante: van desde los 160 euros anuales por embarazada en La Rioja, los 154 euros de Castilla y León, a los 40 euros de Galicia, los casi 29 euros del País Vasco a los 9 euros que invierte Andalucía, los casi 8 de la Comunidad de madrid, los cerca de 3 de la Comunidad Valenciana, casi 2 de Extremadura y 1,74 por ciento de Castilla La Mancha. Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña, Aragón, Murcia, Baleares Canarias, Ceuta y Melilla no dan ningún tipo de apoyo.

En algunas de las Comunidades Autónomas menos generosas con el apoyo a los embarazos es donde más abortos por cada 1.000 nacimientos se producen. En Asturias, Canarias, Cataluña y Baleares hay 3 abortos por cada 10 embarazos. La media en España es de 276 abortos por cada 1000 embarazos, frente a los 170 de Italia o los 130 de Alemania.

Son cifras terribles según señalan desde REDMADRE sobre todo si se tiene en cuenta que por su experiencia 8 de cada 10 mujeres en situación de dificultad deciden seguir adelante con su embarazo cuando reciben la ayuda que necesitan. Y es que, según Azcona, “aunque las administraciones abandonen a las mujeres embarazadas en situación complicada la sociedad no las abandona”.

Pero esas ayudas brillan para muchas por su ausencia, y todo, a pesar de que en los últimos años el número de personas que fallecen en nuestro país supera con creces los nacimientos. Solo en 2021 murieron algo más de 450.000 personas y nacieron algo menos de 337.000 bebés. Y 2022 ha marcado en septiembre un nuevo mínimo histórico con el nacimiento de tan solo 28.000 bebés.

El informe destaca también un dato positivo y es que por primera vez 5 territorios superan los 500.000 euros en ayudas a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad: 2,4 millones Castilla y León; 769.000 euros Andalucía; 700.000 Galicia; 510.0000 País Vasco y 500.000 Madrid. Por Comunidades Autónomas son de nuevo Castilla y León, Andalucía y Galicia las que más apoyos dan. País Vasco y Galicia ayudan con más de 1.200 euros por niño nacido y desde enero de 2022 también Madrid ha puesto en marcha un plan de apoyo a la natalidad.

Por diputaciones destaca Vizcaya y el más de medio millón de euros que aporta a la mujer embarazada, seguida de Guadalajara que otorga 14.500. Y en el ámbito municipal, es reseñable el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por sus servicios de apoyo y asesoramiento a mujeres embarazadas o madres con hijos menores de 3 años en situación de vulnerabilidad. Burgos es el municipio que más invierte anualmente algo más de 22.000 euros, seguido de Badajoz (16.000 euros); Cuenca (10.000 euros) y de Guadalajara (5.000 euros).

Un embarazo no suele ir acompañado de buenas noticias tampoco en el ámbito laboral. Un año después de dar a luz los ingresos laborales de las mujeres caen un 11 por ciento, el sueldo de los hombres a penas se ven, en cambio, afectados. Diez años después del nacimiento la caída para las mujeres es del 28 por ciento.

“Hemos visto que la desigualdad es por la maternidad no por ser mujer. La diferencia es entre mujer con hijo y mujer sin hijo. Y si eres varón, la diferencia es que el varón tiene más sueldo si tiene hijos mientras que la mujer con hijos tiene menos sueldo, es una paradoja muy importante” subraya Azcona.

El caso de Diana: embarazo, despido

A Diana López directamente la echaron de su trabajo. No le ha impedido tener 6 hijos que saca adelante con la ayuda de Red Madre y el Ingreso Mínimo Vital “cuando me quedé embarazada se fue todo al garete, me echaron del trabajo, son también trabajos de Empresas de Trabajo Temporal (ETT's) que no son fijos y la verdad que a partir de ahí se fue todo para abajo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Nuestros recursos son muy limitados y no le podemos dar a nuestros hijos todo lo que quisiéramos incluso lo que necesitan, pero ellos son muy buenos y responsables, les hemos explicado cual es la situación, que no tenemos dinero y ellos lo entienden. Es complicado, pero también es muy bonito tener una familia grande, la Navidad es preciosa y estamos unidos. Mis hijos son todo para mí” explica a COPE esta madre de 39 años que vive con su pareja de 51 años actualmente en desempleo.

Para ellos Red Madre ha sido como un salvavidas: “nos han pagado el alquiler, nos ha comprado comida, pañales para los niños. Si no llega a ser por esa fundación la verdad es que hubiera sido muy complicado para nosotros. Si yo tuviera recursos les ayudaría porque ven estudian bien a quien tienen que ayudar”.

Casi 59.000 mujeres han pedido información, asesoramiento, apoyo y acompañamiento a esta fundación. Desde su creación en 2017 han atendido a casi 250.000 mujeres. Saben por experiencia que con la ayuda que necesitan más de 8 de cada 10 mujeres embarazadas en situación difícil deciden seguir adelante con su embarazo.