Enrique Bassat, epidemiólogo:“Yo creo que las mascarillas están aquí para quedarse un tiempo más”

Ayer tuvimos un nuevo récord de vacunación: 456.777 en un día.

Poco a poco nos acercamos a ese momento que todos deseamos: salir a la calle sin mascarilla. ¿Te imaginas? Sentir el aire fresco en la cara…

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha lanzado las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas: la distancia física, la realización de test, cuarentenas a medida que cada vez más gente está vacunada contra el coronavirus.

Eso sí, de momento, solo afecta a las personas que han tenido la suerte de estar inmunizadas,bien con una dosis o con dos.

Concretamos un poco más. ¿Qué puede llegar a ocurrir si ya estamos protegidos por completo?

Pues si tenemos las dosis pertinentes, podremos reunirnos sin mascarilla y sin distancia física cuando estemos con otros inmunizados, independientemente de la edad.

Eliminarían los test previos y las cuarentenas para viajar. Y también nos eximirían de repetir las pruebas en entornos laborales y comunitarios.

Eso sí… El informe recomienda que se mantengan las medidas de protección en espacios públicos y en grandes reuniones, incluso durante los viajes, independientemente del estado de vacunación. Osea, que la mascarilla no desaparecería por completo de nuestras vidas.

Hemos hablado con Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona.

No cuenta: “El quid de la cuestión no es tanto la protección individual sino la protección de los que están alrededor de este vacunado a quien teóricamente el vacunado podría infectar. Sabemos todavía poco sobre la protección que confiere la vacuna a la hora de infectarse. Sabemos que las vacunas funcionan muy bien para protegernos de la enfermedad grave, pero no tenemos la suficiente evidencia para decir si impide que uno se infecte”.

La relajación debería ser de manera progresiva y entre personas vacunadas, todas ellas. “Hasta que no tengamos una inmunidad de rebaño hay que ser muy cauto”, añade Bassat.

¿Qué ocurre con el exterior? Con la información que tenemos ahora, no es nulo el riesgo de contagiarse, así que mejor no exponernos nosotros mismos ni a los demás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a si tenemos que olvidarnos de las mascarillas, le hemos hecho la pregunta que todos tenemos en la mente. ¿Realmente desaparecerán algún día de nuestras vidas? Así ha contestado el epidemiólogo: “Yo creo que las mascarillas están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunación podremos a finales de verano llegar al 70%. Cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, ahí sí se pueden ir relajando las medidas”.

Vamos a quedarnos con la idea que es cuestión de unos meses.