Emilia Chavero: "La UCO sabe quien se ha llevado a mi hermana"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vuelve a reactivar la búsqueda de Manuela Chavero, desaparecida hace dos años y medio en la localidad pacense de Monesterio. Un nuevo impulso a una investigación que nunca ha cesado como reconocía en 'Mediodía COPE', Emilia Chavero, hermana de Manuela, "es la desaparición más difícil que ha llevado la UCO, no hay cuerpo, no hay nada, están cerca, están esperando ese golpe de suerte, pero ellos saben quién se la ha llevado".

La investigación continúa, afirma Emilia porque alguien se la llevo, "si ella se hubiera ido no estaría aquí la UCO, a mi hermana se la han llevado. Ese golpe de suerte puede ir por una persona que la conocía muy bien, que conocía todos los movimientos de mi hermana, que los niños se habían ido 15 días con su padre".

Manuela desaparecía de su casa dejando la luz de la cocina encendida, la puerta abierta el 5 de julio de 2016, un mes antes de la desaparición de Diana Quer y su caso fue menos mediático, pese a que la resolución de ambos casos fue y es uno de los objetivos de la Guardia Civil, "los miembros de la UCO siguen investigando y me dicen que hay mucho trabajo que hacer y que lo van a conseguir y me tratan con un cariño y una delicadeza que ya los considero de mi familia" relata Emilia Chavero en COPE, que admite que le gustaría tener acceso al sumario de la investigación porque "creemos que esa persona están en Monesterio o cerca, que es una persona de su entorno y lo único que nos falta es el por qué".

Una investigación intensa por la que ya "han sido investigadas 100 personas" con todo lo que eso supone como afirma Emilia, "los recursos que se necesitan, se necesita mucho dinero y mi hermana se está comiendo mucho presupuesto, pero lo van a conseguir".

Todo apunta a que el responsable no está lejos de Monesterio y que Manuela le conocía, pese a que nunca le contó a su hermana que recibiera amenazas o que estuviera preocupada por algo. "Ella se separa después de 13 años casada con un niño de 14 y una niña de 6 años y comenzó a salir con personas normales de Monesterio y salía a tomar algo con una amiga que era más joven, conocía a personas nuevas y estaba en una etapa superando la separación. Estaba luchando con el exmarido por la custodia de los niños, pero yo la veía bien, nunca dijo que alguien la amenazara, nada". Otra clave por la que se piensa que es alguien próximo del pueblo o de los alrededores es que no se han recibido llamadas situando a Manuela en algún lugar, "al principio recibíamos llamadas de videntes, pero no hemos recibido llamadas de personas que hubieran visto a Manuela en algún sitio".