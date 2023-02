El doctor Manuel Mozota, herido en el desplome de un ascensor en Navarra, en 'Mediodía COPE'

Qué susto se han llevado en Ibargoiti, en Navarra. Este domingo el médico de la zona el doctor Manuel Mozota, fue a visitar a vecina de 87 años que se encontraba enferma en su casa a causa de una gastroenteritis. Se trataba de una paciente que se encuentra en situación de dependencia, no se puede mover de su domicilio.

Tras realizarle una exploración, el doctor acompañado por dos enfermeras y por la hija de la paciente salieron de su casa y se montaron en el ascensor de la vivienda, una vivienda unifamiliar con varias plantas. Las puertas se cerraron y de repente, la cabina se desplomó. Rápidamente, en cuestión de milésimas de segundo cayeron desde un segundo piso al suelo. Todos ellos han sufrido diversos traumatismos y los cuatro se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Navarra.

No se trata de una máquina antigua. Fue instalado hace 2 años, durante la pandemia, precisamente para que esta mujer con dependencia pudiera salir de su casa en una silla de ruedas. Es un ascensor exterior y adosado a la casa de esta mujer. Ahora ha quedado completamente destrozado y toda la estructura está dañada.

El doctor Manuel Mozota, una de las víctimas del desplome,ha contado en Mediodía COPE que se encuentra "dolorido, con el susto todavía en el cuerpo, pero más tranquilo al ver las lesiones que tengo", le respondía a Pilar García Muñiz. Por su profesión, el doctor Mozota sabe que va para algunos meses de baja porque "tengo fractura de calcáneo en el pie izquierdo, en el derecho varías lesiones y fracturas en las lumbares", tiempo que va a aprovechar para hacer algo que tenía aparcado desde hace tiempo, "estudiar".

El doctor Mozota se lo ha tomado lo mejor que uno se lo puede tomar y, ¿cómo se encuentran las tres mujeres que iban con usted? "Con diferentes fracturas, pero evolucionan favorablemente" responde a la vez que repasa cómo ocurrió todo, "pasó rápido, es como si te caes, un choque muy fuerte y una polvareda. ¿Qué pasó? Lo tendrán que ver los técnicos, falló el mecanismo del ascensor y todo en milésimas de segundo. Se cae algo, un gran choque y no sabemos que pasó", repite.

"Salimos porque bajaron los familiares que estaban arriba y después se consiguió abrir la puerta, la contrapuerta se había destrozado", afirma y da gracias porque esto ocurriera ayer y no en días anteriores con los dueños, los abuelos dentro, "no habían tenido ningún problema, los abuelos siempre bajaban en ese ascensor y si les hubiera pasado a ellos, no lo estarían contando. Espero que dentro de seis meses, esto sea una mala pesadilla".

España junto a Italia, los países con más ascensores del Europa

Según datos de la patronal de ascensores de España, nuestro país es junto a Italia el que más ascensores tiene de toda Europa y uno de los que más tienen del mundo. Hay más de un millón instalados.

Miguel de Marco se dedica a la instalación de estos elevadores en Logroño y nos cuenta que los sistemas de seguridad que tienen estas máquinas son muy precisos, "llevan sistema de seguridad en las puertas, llevan paracaídas, llevan un engranaje que si se rompe, el sistema hidraúlico el ascensor se para".

Desde el año 2013, como confirma el especialista en Mediodía COPE, las revisiones de ascensores en las viviendas están muy controladas. No pueden en ningún caso sobrepasar la barrera de los 4 meses, "las revisiones oscilan entre una revisión al mes para los ascensores de comunidades de vecinos o de edificios públicos o en el caso de los unifamiliares son cada cuatro meses".

Un ascensor está sujeto con entre 4 y 8 cables de acero, dependiendo de su tamaño. Son unos cables altamente resistentes. Es muy difícil que fallen estos cables, pero si lo hicieran, automáticamente se activan otros sistemas de seguridad como los llamados “paracaídas”.

La mayoría de accidentes en ascensores se producen cuando no ha habido un buen mantenimiento previo. No sabemos lo que ocurrió en el caso de este accidente que hemos conocido en Ibargoiti, en Navarra.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Afortunadamente todas las personas que estuvieron dentro de ese ascensor se encuentran fuera de peligro. Ahora es la Policía Foral de Navarra, la que determinará las causas.