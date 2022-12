Desde la crisis del 2008 hasta Chanel y Argentina: esto es lo más buscado en Google en estos 25 años

Cuatro millones de búsquedas cada minuto, una cuota de mercado del 92% y 133 idiomas… Son solo algunas cifras de Google, el buscador de internet más utilizado del mundo y sin el que hoy la mayoría de nosotros no sabríamos vivir. Seguro que alguna vez lo has usado y has resuelto todas tus dudas gracias a él, pues bien, que sepas que este motor de búsqueda que, en realidad, tiene su origen en una tesis doctoral de dos universitarios estadounidenses, acaba de cumplir 25 años.

Y con este pretexto y, sobre todo, pensando en que estamos a punto de acabar el 2022, en Mediodía COPE queremos repasar contigo qué ha sido lo más buscado de este 2022 en el buscador más famoso de Internet. Y estamos más que convencidos que, alguna de esas búsquedas, también las has realizado tú.