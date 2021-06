ctv-prh-primera-hora

A pleno rendimiento. Trabajando en tres turnos. Así está ahora la tripulación el buque 'Ángeles Alvariño'.

Con ese robot ayer se pudo encontrar, a unos 1.000 metros de profundidad, el cuerpo de la pequeña Olivia. Se abrieron en ese momento muchos interrogantes que es necesario contestar.

¿Cómo trabajarán ahora los investigadores para reconstruir qué pudo pasar en las últimas horas de vida de Ana y Olivia?

¿Cuál es el perfil psicológico de Tomás Gimeno? El portavoz de la familia Joaquín Amills ha contado en Herrera en COPE hoy que su rebuscado plan, demuestra su maldad.

Vemos cómo pueden esclarecerse las principales claves de esta investigación con el criminólogo Félix Ríos.

Llegan las vacaciones, viajamos… ¿y si me contagio en el extranjero? ¿Qué pasa si me contagio justo antes de salir? Explicamos qué cobertura debe tener un buen seguro de viaje en estas circunstancias. ¿El seguro incluye el pago del hotel y los gastos si me tengo que quedar más tiempo del previsto por tener que hacer cuarentena? Respondemos a estas dudas con la ayuda de Javier Barberá, que es el presidente del Consejo Nacional de los Colegios de Mediadores de Seguros.