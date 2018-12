Concha Canal: "No creo que me den el Goya"

Tiempo de lectura: 2



"Mónica es una bailarina y coreógrafa que vive en Buenos Aires aunque ella es española, de un pequeño pueblo de Burgos, del que se fue hace 20 años. Ahora recibe la llamada de su hermana avisándole de que su padre está muy grave. Mónica decide volver, pero no llega a tiempo. Su padre ya ha muerto. Después del funeral, su madre le pide que se quede con ella para ayudarla a vender la casa. Es el momento para que ambas aprendan a conocerse y vuelvan a convivir después de tantos años".

Esta es la historia que cuenta 'Con el viento' un drama dirigido por la directora barcelonesa Meritxell Colell Aparicio que después de realizar un casting en el hogar del jubilado de Aguilar de Campoo, eligió para el papel de madre a Concha Canal que a sus 90 años, ha sido propuesta para ser candidata al Goya a la Mejor Actriz Revelación por su interpretación, "me presenté al casting porque nos llamaron a las 22, pero que casualidad que me cogieron a mí, la última. Estoy muy contenta porque no tenía ni guión, en el teatro te dan guión, pero en esto no" cuenta en 'Mediodía COPE' esta mujer campechana acostumbrada al escenario, "he hecho cositas en el hogar del jubilado, pero de cine nada, es muy distinto".

Concha recuerda, como si fuera ayer, el rodaje que transcurrió en Villamartín de Villadiego un pueblecito de la provincia de Burgos, y lo que más tiene presente es la falta de guión y lo triste que es la historia, "el guión lo tenía la directora, es una película muy triste, hemos llorado y reído todos. Como en la vida real, me dicen que lo hacía muy natural... Le dije, ¿cómo me has cogido a mí? y me dijo que era muy natural" y recalca como le ayudaron "mucho la directora y su hija, me ayudaron en todo".

Concha Canal es una mujer recia, como las castellanas antiguas, que se ha dedicado toda su vida al campo, a recoger patatas, sembrar cebollas y "lo he hecho en la peli y me decían esto es lo tuyo. Mi vida ha sido muy dura. Estalló la guerra cuando tenía 8 años y vivía con mis abuelos a diez kilómetros de Aguilar donde llevo más de 70 años" desde que se casó. En estos días de entrevistas en muchos medios, Concha echa de menos a su marido, "¡si él me hubiera visto en la gran pantalla, él que era tan bueno!. Pero la vida es así y hay que tomarla como venga".

Concha no quiere pensar en premios, prefiere tener los pies en la tierra y eso que ya ha pisado alguna que otra alfombra roja, "en Málaga ya pasé por la alfombra roja, nos aplaudieron mucho y hasta un chico mayor llorando que se acordaba mucho de su abuela que pasó una vida como esta mujer", por eso si la Academia de Cine la nombrara como una de las candidatas se alegrará, pero no cree que vaya a ganar, "creo que es algo bueno, no creo que me premien, y si tengo que dar un discurso pues no sé porque tengo la cabeza ya de adorno".

Por eso su hijo , José, "se ocupa y se preocupa de todo", ella de hablar del rodaje y de todo lo que le está ocurriendo con sus amigas, y las vecinas del pueblo, "ya me conocen por todos sitios".