¿Cómo cumplir el plan de ahorro energético del Gobierno ante la peor borrasca del invierno?

El pasado mes de octubre el Gobierno aprobó 73 medidas de ahorro para hogares y empresas en el llamado "Plan de Contingencia Energética" que busca reducir el consumo de gas de España entre un 5,1 % y un 13,5 % hasta marzo, mejorar la autonomía energética y aumentar la competitividad.

Medidas con la que se consumaban las ya aprobadas en verano y que limitaba a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas.

Los precios de la luz y el gas, desorbitados por el incremento de precio y la escasez en la materia prima, por la invasión rusa de Ucrania llevaba no solo a instituciones y edificios públicos a bajar la temperatura de la calefacción, también empresas o instituciones privadas, incluso aprobaban no encender la calefacción salvo que la temperatura bajara de los 19º marcados por el Ejecutivo.

Es lo que ocurre en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que gracias a que el invierno hasta ahora ha sido cálido con el diciembre menos frío desde 1961, no se notaba la falta de calefacción. Esta Universidad decidió que se encenderían los radiadores si la temperatura en la capital hispalense bajaba de los 8º de mínima, algo que ha ocurrido este lunes que esa temperatura mínima es de 4º. Pero muchos días se quedan al límite

Como ha contado en COPE, Alejandro Calderón que estudia Economía y Derecho no lo está pasando bien cuando va a estudair a la biblioteca "no me quito el chaquetón y con las manos en los bolsillos porque hace mucho frío, es muy incómodo el estudio" y así está estudiando los exámenes.

¿Qué solución dan a los alumnos? Pues no van a poner la calefacción les van a dar mantas tanto a alumnos como a profesores para ahorrar.