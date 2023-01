César Sánchez, bombero del operativo del incendio de Huelva en 'Mediodía COPE'

Tres jóvenes, dos chicas y un chico, estudiantes de entre 20 y 21 años, han fallecido en el incendio que se declaraba a primera hora de la mañana en un edificio de viviendas en Huelva capital.

El trágico suceso se ha producido sobre las 7:45 horas, cuando varios testigos han llamado al 112 para alertar de que un piso en la primera planta de un bloque de tres estaba ardiendo en la calle Villanueva de Castillejos. La persona que llamaba a emergencias indicaba que dentro del inmueble afectado había personas atrapadas.



Los Bomberos conseguían extinguir el fuego tras conseguir rescatar del interior de la vivienda a tres personas que estaban atrapadas en una habitación: dos mujeres, que han fallecido a su llegada al hospital Juan Ramón Jiménez, y un hombre que también ha muerto en el hospital Infanta Elena. Fuentes policiales y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 han confirmado que, como consecuencia del incendio, siete personas más, han resultado afectadas por inhalación de humo aunque han podido salir del inmueble por su propio pie, pero cuatro de ellas están hospitalizadas en estado grave.



En Mediodía COPE, César Sánchez, uno de los bomberos que han participado en el operativo, confirmaba que el origen del fuego ha sido un brasero, "falta la confirmación final de la investigación científica que está llevando a cabo la Policía, pero todo parece indicar que sí, que ha sido un brasero".



Siete de los jóvenes que estaban en la vivienda consiguen escapar, pero los tres que han muerto no lo han logrado, ¿qué ha podido ocurrir? "Es díficil saber, pero parece que habían estado celebrando el final de los exámenes y acostándose tarde, a alguno les ha podido pillar dormidos y a otros, dónde se origina el incendio coge tal virulencia que queda atrapada una pequeña salita y en esa salita había dos personas y no han tenido ninguna posibilidad". Han sido rescatas con vida, pero no han conseguido salvarse y fallecían al llegar al hospital.





Se investiga la muerte de una menor de 14 años en los Yébenes

No es el único suceso en el que ha habido muertos con un brasero como causa del fallecimiento trágico . El pasado fin de semana fallecía una menor de 14 años en la localidad toledana de los Yébenes por inhalación del humo de un brasero, al parecer de picón.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la menor que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo, donde la menor fue atendida en un primer momento.

La investigación estará abierta a la espera de tener los resultados de la autopsia para poder determinar la causa de la muerte.