Captan la imagen de un conductor dormido en un coche eléctrico en marcha

La historia es llamativa o al menos uno de sus protagonistas tuvo que alucinar cuando iba conduciendo y vio a una pareja en su coche Tesla, piloto y copiloto dormidos, literalmente.

El coche iba en modo automático, a 100 kilómetros hora por una carretera de los EEUUU, no ha trascendido dónde. La polémica ha sido tal que la propia compañía ha emitido un comunicado en el que se recuerda que el sistema Autopilot, que así se llama la conducción automática, emite avisos sonoros cada 30 segundos para mantener al conductor despierto y atento.

Y es que el sistema, que usan también otros fabricantes, permite al coche mantenerse en el carril, a la distancia adecuada y corregir la velocidad por sí mismo gracias a 8 cámaras, doce sensores ultrasónicos y un rada frontal. Pero esto no quiere decir que pueda circular sin ningún tipo de supervisión y ahí están los cuatro accidentes mortales que se han registrado hasta el momento con el sistema de Autopilot.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. ���� pic.twitter.com/RQD2LBSnGh