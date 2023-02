Bahjat Azrie, psicólogo en el colegio de los Maristas en Alepo, en 'Mediodía COPE': "Es desolador"

Otro de los testimonios que hemos escucha en COPE ha sido el de Bahjat Azrie, psicólogo en el colegio de los Maristas en Alepo que en Mediodía COPE comenzaba mostrando a Pilar García Muñiz sus emociones horas después del terremoto, “estoy sobrecogido por todo lo que he visto y sentido en las últimas horas. Muchos sentimientos se mezclan, pero sobre todo siento miedo y rabia”.

Bahjat se refugiaba nada más ocurrir el temblor de tierra en el centro de los Hermanos Maristas, donde trabaja “como otras muchas familias que han salido de sus casas en pijama sin tener nada y buscaban un sitio seguro. Hay más de 300 personas, les hemos dado algo de comer, té caliente porque hace bastante frío y lluvia. Fuera hay 2º- 3º y estamos esperando..., no sé qué va a pasar, pero la gente necesita un poco de seguridad y hemos ofrecido este espacio para acogerles".

Todos los acogidos en el centro de los Hermanos Maristas sienten miedo porque “se están produciendo réplicas, no fuertes, pero de vez en cuando se siente algo. Estamos a casi 30 kilómetros de la frontera de Turquía donde se ha estado el epicentro del terremoto que se ha notado en toda Siria y en las provincias de Alepo, también han llegado réplicas al Líbano".

Cuando se ha producido el gran temblor de tierra (de 7,8 º en la escala Richter), tanto Bahjat como su familia estaban durmiendo “todo temblaba, la cama debajo de nosotros, el suelo. Empezaron las llamadas de los familiares horrorizados que no sabía que hacer. Decidimos dejar todo, cerrar la casa y salir a la calle. La sorpresa era ver a las cuatro de la madrugada a toda la gente en la calle, en los coches, o debajo de los puentes, en pijama y no sabiendo dónde ir”.

Bahjat ha estado recorriendo la calle para ver qué estaba pasando y lo que ha visto a lo que se ha enfrentado le ha recordado mucho a aquellos primeros día de la guerra en Siria después de los bombardeos, “desgraciadamente es el mismo panorama de agosto 2012, cuando todo empezó, la gente en la calle con bolsas de plástico con un poco de ropa, debajo de los puentes, con frío y no sabiendo dónde ir. El Ayuntamiento ha ofrecido algunos refugios para la gente. He visto bastantes edificios que han caído, ya estaban dañados por la guerra y ahora han caído por el terremoto sobre las familias que los habitaban. Es desolador el paisaje. La gente que había comenzado a volver a sus casas, ahora se fue”.

"Los niños han estado coloreando para que se sientan seguros"

Como Bahjat es psicólogo, sabe qué hay que hacer a partir de ahora ante tanta gente en estado de shock, “primero acoger a la gente, darle un poco de calefacción, comida, algo de beber, de comer. He estado con los niños, hemos estado coloreando, viendo dibujos animados para que se sientan un poco seguros después de lo que han vivido. La gente está en estado de shock, no saben qué ha pasado en sus casas porque la mayoría han salido huyendo y no saben qué van a encontrar en sus casas al volver si van a volver porque algunos tienen miedo a volver por si vuelve el terremoto. No se puede hace mucho más que asegurar las necesidades básicas, comida, calefacción, espacio seguro y dejar a la gente que cuente todo lo que ha sentido y lo que siente”.

En Alepo ahora mismo no hay electricidad, pero están acostumbrados son las consecuencias de la guerrra por lo que tienen generadores, agua sí hay.

Bahjat ha querido lanzar un mensaje, “es el momento de estudiar las sanciones que pesan sobre Siria porque estas sanciones solo hacen daño al pueblo sirio. A lo mejor es el momento de decir vamos a ser solidarios con el pueblo y dejar a parte otros temas, porque la gente está desesperada” y ahora a la guerra se les ha unido los daños que les ha ocasionado el terremoto.













