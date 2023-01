La aventura de tres amigos béticos en Riad para ver jugar a su equipo en la Supercopa

El campeón de Copa del Rey, el Betis y el subcampeón de Liga, el Barcelona se miden esta tarde en la segunda de las semifinales de la Supercopa de España que se está disputando en Riad. Los béticos quieren sumar su primera Supercopa tras perder su única final en 2005 frente al Barcelona, por su parte, los culés sueñan con sumar su décimo cuarto título de supercampeón para aumentar su ventaja con el Real Madrid.

Los aficionados del Betis esperan lo mejor de su equipo. El ejemplo son tres amigos que sin pensarlo dos veces se han ido a Riad a apoyar a los suyos y para hacerlo están viviendo una aventura, eso por decirlo de forma amable, porque no paran de sufrir contratiempos como han contado en Mediodía COPE. "Llegamos anoche al aeropuerto de Riad y cuando íbamos a pasar el control de pasaporte nos dijeron que no valían, lo hemos tenido que sacar en el aeropuerto gracias a que nos ayudó una azafata". Pero ahí no acaba todo, "cuando llegamos al hotel nos decían que no teníamos ninguna habitación, al haberse retrasado el vuelo, la reserva se había anulado y estábamos perdidos como en un polígono de Riad", cuentan a la limón Carlos y Eduardo, dos de los tres amigos béticos que quieren cantar los goles de Joaquín y compañía.

Y¿cómo han decidio ir a Riad? La idea fue de Carlos que nada más ganar el Betis la Copa del Rey y en medio de toda la euforia se empeñó que tenían que ir a ver ganar a los suyos la Supercopa. Para ello se puso a buscar vuelos y entradas y de las musas al teatro. De la idea al tener los billetes de avión y la reserva de hotel que después no les ha servido de nada.

"Fue con la locura de la Copa del Rey, y nos fuimos animando. Fue un poco a lo loco", cuenta Carlos el autor de toda "esta locura" que reconoce que pasaron momentos de incertidumbre cuando se barajó la idea de cambiar la sede de Riad a Yeda "nos pusimos muy nerviosos porque habría que haber cambiado todo".

De momento "no tenemos entradas para la final del domingo, para hoy esperamos ganar y sufrir lo menos posible porque después de la noche que hemos pasado", aún sin entradas se van a quedar hasta el domingo en Riad y si el Betis les da la alegría de ganar, seguro que hacen algo extraordinario como "lo típico hacernos un tatuaje, teñirnos el pelo" dicen tanto Carlos como Eduardo dispuestos a todo después del largo viaje por amor al Betis, "porque estamos muy bien, un poco cansados porque hemos tenido muchas escalas de Sevilla a Madrid de Madrid a Turquía y de Turquía a Riad".