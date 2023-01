Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad: "La vida está gravemente amenazada en España"

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y NEOS hacen un llamamiento a la sociedad, instituciones y partidos políticos en rechazo de la aprobación de la ampliación de la ley del aborto y de cualesquiera otras leyes en contra de la Vida, su dignidad y la libertad.

Estas organizaciones asumen el compromiso de trabajar conjuntamente, por encima de cualquier diferencia, por la vida, su dignidad y la libertad y no cesarán en su empeño hasta conseguir revertir estas leyes. Advierten de que la ampliación de la ley del aborto representa un auténtico despropósito: supone un paso más en contra del derecho a la vida de los más indefensos, deja desamparadas a las madres embarazadas, a las menores sin la debida tutela de sus padres, a los padres sin la patria potestad de sus hijos y dificulta el derecho constitucional a la objeción de conciencia de nuestros médicos.

Subrayan que corren tiempos en los que, cada vez, somos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, respetar nuestra fauna, nuestros bosques y también a nuestros animales. Pero en este proceso, cada vez estamos más alejados de la defensa del centro que une todo lo que nos rodea: la vida.

Menos niños, más perros con abrigo

La vida que es, en definitiva, lo que nos permite seguir adelante. Leyes como la del aborto, la eutanasia o la libertad sexual son una amenaza que va en contra de la vida cada vez más pisoteada por la cultura de la muerte como explica Josep Miró, coordinador de la Asamblea por la Vida que resalta que cada vez se ven menos niños por las calles y más perros con abrigo.

Desde la Asamblea de Asociaciones por la vida -donde se encuentra la fundación NEOS, Asociación Española de Propagandistas, One of Us, Abogados cristianos, entre otras-, recuerdan que en 2021 se produjeron 90.000 abortos en España. No esperan nada de este Gobierno, lo importante es trasladar a la sociedad al margen de ideologías que todo pasa por la vida en todos sus aspectos.

La vida está gravemente amenazada en España

"Se impide violentamente el nacimiento del ser humano engendrado que, a pesar de su existencia real y tangible, no tiene ningún reconocimiento por parte de la ley; de las malas leyes", afirma la Asociación que subraya que en España tenemos "derecho a la herencia, pero al mismo tiempo carece de toda protección para poder nacer. Más de 90.000 niños han sido muertos en el 2021 por la vía del aborto, y esto a pesar de que en España y en aquel mismo año, solo han nacido poco más de 300.000. Es una masacre y a la vez un suicidio demográfico, que carece de toda explicaciónracional. Está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano. Está más controlado por la Administración una tala de árboles que un aborto. En nuestras calles cada vez se ven más perros con abrigo y menos niños.

¿Qué sociedad estamos construyendo, qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? No podemos seguir por este camino. No podemos aceptar malas leyes como la que quieren aprobar sobre el aborto, que encima profundiza todos los males anteriores. Pretenden que el aborto sea un derecho, pero no existe tal condición para un acto dirigido a poner fin a la vida humana. Existe el derecho a la vida, y no el derecho a suprimirla".