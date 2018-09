Tiempo de lectura: 2



El estudio realizado por la Alta Inspección del Estado sobre los libros de texto en Cataluña y que ha lleva siete meses en un cajón, ignorado primero por el ministro del PP que fue quien lo encargó, Íñigo Méndez de Vigo y en la actualidad por la ministra Isabel Celaá, alerta de que el material que manejan los estudiantes catalanes, en muchos casos no es que no se ajusten sino que incluso contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes de Educación.

Libros en los que como denuncia Antonio Gimeno, presidente de la Asociación de profesores para la mejora de la enseñanza secundaria en 'Mediodía COPE', "las editoriales hacen libros diferentes para las comunidades que tienen una lengua propia, no es el mismo libro que se hace en las dos lenguas. En Cataluña hay libros en catalán y está prohibido que haya libros en castellano y el contenido de esos libros también está establecido por un currículum especial de Cataluña. La visión que se ve de España es la de unos gobiernos que atacan la cultura, la lengua, las costumbres de Cataluña de forma histórica y se presenta a los gobernantes de Cataluña como los que siempre han defendido y proteger esto y ayudar a los ciudadanos de Cataluña, y esto es así en la Primaria y en la ESO y en Bachillerato".

Asegura Antonio Gimeno que el profesorado no nacionalista está cansado de corregir la historia tal y como la tergiversan los libros de texto en Cataluña, "es difícil encontrar libros que no estén contaminados con este tema, pero si los libros están ahí el profesor se va cansando de hacer aclaraciones, y decir que esto no es así. Siempre se esta como luchando contra un planteamiento y muchas veces el profesorado se cansa, y luego está el problema de los profesores que han estudiado en universidades nacionalistas que para ellos todo es correcto. Desde los años 80 se ha ido contaminando la comunidad educativa".