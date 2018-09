Alberto Fernández, director general de Comunicación y responsable de la Liga Endesa

Tiempo de lectura: 1



"Que cuando la gente diga baloncesto lo identifique con Endesa", ese fue el objetivo de Endesa desde el momento que se lanzó a la aventura de patrocinar el baloncesto español, las selecciones en todas sus categorías, como asegura en 'Mediodía COPE' su director general de Comunicación y responsable de la Liga Endesa, Alberto Fernández.

"Empezamos en 2011 y era una apuesta arriesgada dar el patrocinio a algo como el baloncesto. Nos metimos porque en aquel momento lo que queríamos, no era que nos conocieran más ya que éramos una empresa ya muy conocida, sino identificarnos con lo que los españoles decían sobre el baloncesto que aglutinaba una serie de valores y Endesa quería idenfificarse con esos valores" recuerda Alberto Fernández sobre el inicio de un compromiso con el deporte de la canasta que ha llevado, también a los empleados de la compañía a sentirse orgullosos de lo que realizan, "han pasado, tanto los que son aficionados como los que no, a sentirse implicados o sea de repente se reconocen con ese patrocinio. Yo soy empleado de Endesa y cuando voy a un pabellón a ver un partido o por televisión y veo el nombre de Endesa, puede que parezca un poco infantil, pero al ver el nombre de Endesa me reconozco, me siento identificado".

Empleados que han disfrutado este martes con los jugadores de la selección como con un mito de nuestro baloncesto como es Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, "son experiencias que llegas a emocionarte... eso ocurre cuando llega la selección", dice con orgullo Alberto Fernández que entona el mea culpa cuando habla del baloncesto femenino, "las apoyamos, pero hacemos poco. Patrocinamos a todas las selecciones, la selección femenina va a jugar a partir del sábado en Tenerife, es una de las mejores del mundo y se merecen más apoyo, más del que les estamos dando".