¿El teletrabajo ayudaría a ahorrar en carburantes?: "Hay razones positivas desde el punto de vista económico"

Con la llegada de la pandemia se tomaron muchas medidas con gran rapidez para intentar mantener nuestra rutina lo mejor posible. Esto empezó por el teletrabajo. Muchas empresas se dieron cuenta de su efectividad, por lo que muchos se preguntaron si se mantendría con la vuelta a la normalidad o se establecería un modelo híbrido. Sin embargo, parece que eso ha quedado en el olvido. Ahora, con el aumento del precio de los combustibles, algunos solicitan volver a trabajar desde casa para intentar ahorrar, pero parece que muchas empresas no están por la labor.

"¿Por qué las empresas no invitan al teletrabajo de forma puntual para ahorrar en carburantes? ¿Y si el teletrabajo nos ayudase a sobrellevar la inflación?", es lo que muchos se preguntan y, este lunes, en 'La Tarde', Daniel Gascón, columnista y colaborador, ha querido resolver estas dudas y saber si sería posible. "La pandemia propició el uso masivo del teletrabajo. Ahora, el regreso de las oficinas, supone para muchos trabajadores un incremento de sus gastos, concretamente los que se desplazan en su vehículo privado... El precio del litro de gasolina está a 1,83 euros y el de Diesel a 1,86. Seguimos en los máximos del año. ¿Y si lo más sencillo sería regresar al teletrabajo para ahorrar?", se pregunta Pilar Cisneros.

"Tengo dos trabajos de media jornada. Uno por la mañana y otro por la tarde. El trabajo de la tarde sí permite teletrabajar y el de la mañana no. Tengo el inconveniente de que trabajo en Valencia y tengo que estar viajando todos los fines de semana para ver a mi familia porque el trabajo lo tengo en Madrid. Me vendría bien teletrabajar desde Valencia y podría hacerlo. Y venir aquí de vez en cuando por el tema de la correspondencia, pero no me dejan", se lamenta José, un hombre de 60 años que trabaja como autónomo.

"Estoy trabajando en una empresa a las afueras de Madrid, por lo que he tenido que alquilarme un coche porque con transporte público me es imposible llegar. La gasolina me supone muchos gastos al final de mes", decía por su parte la joven Loreto, a quien tampoco le permiten trabajar desde casa.





"No todos los trabajos tienen la misma flexibilidad"



Ante esto, Daniel Gascón, columnista y colaborador del programa, analiza la situación: "Lo que hemos visto es que a veces las empresas dudan un poco y hay una fuerte cultura del presencialismo. Parece que estando cerca es más fácil controlar, pero creo que la formas híbridas podrían tener esas ventajas. Podrían tener, por una parte, el ahorro de combustible y que te gestionas mejor el tiempo".

A pesar de ello, el colaborador reconoce que "no todos los trabajos tienen la misma flexibilidad", por lo que no se puede emplear en todos los empleos: "Creo que en algunos casos si podría ser. Además de ser un poco más autónomo y responsable como trabajador. Se puede jugar con eso". No obstante, Gascón señala que teletrabajar no solo trae beneficios, dado que conlleva otro tipo de gastos.

"Puedes ahorrar más en combustible, pero tienes que gastar en luz y calefacción. Gastos que, si no estuvieras en casa, quizás no tendrías. Y, cuando estás en casa, el trabajo acaba inundando toda tu vida. Son algunos de los problemas que tiene el teletrabajo. Pero hay razones positivas tanto desde el punto de vista económico como a la hora de reducir emisiones. Podría beneficiar", explica.

Asimismo, han contado con Sara García, secretaria de acción sindical del sindicato USO. Ante la posibilidad de establecer el teletrabajo en una empresa, la entrevistada señala que "la excepcionalidad depende del legislador, tal y como dicta la Ley vigente del Teletrabajo". "Si se debatiera el volver a recomendar el teletrabajo por este momento de aumento de carburantes, tendría que ser el propio legislador el que decidiese si se aplica", apunta, haciendo referencia a que esta medida depende de las empresas.

"El cierre del acuerdo del teletrabajo es de la empresa con el trabajador"



"Los trabajadores a distancia tienen derecho a que las empresas les proporcionen y mantenga adecuadamente todos los equipos o herramientas que necesiten para desarrollar su actividad. Estos medios deben reflejarse en el inventario que se incluye en el acuerdo de trabajo y los costes serán compensados por la empresa ¿Nos tiene que pagar la empresa el gasto de luz?", apunta la presentadora.

"Lo que es la decisión y el cierre del acuerdo del teletrabajo es de la empresa con el trabajador. Se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes", aclara García, dejando claro que sigue siendo una condición que depende de cada empresa porque no es una condición de la Ley. "En el convenio colectivo de la empresa lo que se tiene que cerrar es ese marco de los acuerdos individuales. Pero si no hay acuerdo colectivo de la empresa, en el acuerdo marco del sector también también se cierra el teletrabajo, pero el acuerdo es individual", explica.

"Por eso se está recomendando a las secciones sindicales y a los miembros del comité de que se haga un seguimiento y se ayude a los compañeros. Y que se fiscalice como se está llegando a esos acuerdos para que se cumplan todos los requisitos que dicta la Ley: que tenga los mismos derechos trabajando a distancia que en el centro de trabajo", agrega.

En el caso de que un trabajador solicite el teletrabajo de manera individual por sus condiciones personales, se debe hacer de forma personal. "Puedes hacer un acuerdo personal por escrito. También según los requisitos que pone la propia Ley. No vale con hacer un acuerdo y cerrarlo verbalmente. El problema es que no está bien definido porque pone que es una situación voluntaria", aclara García al respecto.