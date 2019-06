Solo tengo cinco minutos: “Tikis Mikis, el chef griego que no comía de nada”

Sinacio nos presenta hoy las ficcio-biografías más absurdas que existen. Las historias detrás de Tikis Mikis, Pepe Leches, María Sarmiento, Picio y Abundio. ¿Ficción biografías? Sí, sí. Son biografías inventadas de personajes también inventados. Todo muy absurdo.

Sinacio, vuelve a llenar los estudios de “La Tarde” de humor y ocurrencias y nos viene a contar la existencia de FBI, la Feria de Biografías Inventadas, una curiosa feria en la cual ha estado nuestro cómico preferido.

Así que esta tarde aprenderás quien era Tikis Mikis, el chef griego que no comía de nada. Pero Sinacio no sólo te lo va a contar, te va a poner un audio original de este curioso chef. Y también escucharemos a Pepe Leches, a quien Sinacio grabó en la feria de biografías inventadas. Y oiremos María Sarmiento, esa a la que se llevó el viento mientras. También tenemos un mensaje de Aurora, la del rosario de la Aurora. ¡Y no te pierdas como termina la sección de hoy!