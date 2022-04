Sigue en directo con una familia ucraniana el histórico discurso de Zelenski, en 'La Tarde' de COPE

Pilar Cisneros se desplaza hasta casa de Elena, una mujer española de 72 años que acogió a una familia ucraniana en su casa de Madrid hace dos semanas. Sus dos hijos no viven con ella, pero están ayudando a su madre a darle todas las facilidades a esta familia. Svetlana es traductora de ucraniano a español y será la persona que transmita las sensaciones de la familia ucraniana. Sigue en directo la intervención de Zelenski y las reacciones de la familia ucraniana.





Zhanna huyó de Ucrania y vive en COPE el discurso de Zelenski en el Congreso

Zhanna es la mujer ucraniana con la que Pilar Cisneros está viviendo la histórica comparecencia de Zelenski en el Congreso de los Diputados. Vivía en Poltava, cerca de la ciudad de Jarkov, a 150 kilómetros de Kiev y tuvo que huir de la guerra hace dos semanas junto a sus dos hijos, de 5 y 11 años. Elena ha sido decisiva en que esta familia pueda asentarse en Madrid y sus hijos a los dos días de llegar a Madrid pudieron comenzar el colegio.

Pero no ha podido venir la familia al completo. El marido de Zhanna y padre de sus dos hijos se ha tenido que quedar para combatir contra el ejército ruso, su hermano lleva formando parte de la resistencia a Putin desde 2014 y su hermana ha conseguido recientemente salir del país. Además, parte de su familia y amigos viven cerca de Leópolis y de momento no quieren abandonar Ucrania. Dicen que no pueden salir todos de allí, abandonar sus vidas, y se quedan a defender el país.