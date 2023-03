En Semana Santa nos vamos a gastar de media 429 euros

Se acercan las vacaciones de Semana Santa y con ellas vienen gastos que conviene tener en cuenta. El 48% de los españoles tiene previsto realizar el mismo gasto esta Semana Santa que la anterior, aunque de media se gastará 30 euros más, hasta los 429 euros. Hay que tener en cuenta que aumenta un 8% el gasto medio previsto, debido a la subida de los precios.

Si no queremos volver con unos gastos más elevados de los que teníamos previstos en principio, ¿qué hay que hacer? ¿Conviene que tengamos un presupuesto para irnos de vacaciones?

Lo hemos consultado con el economista de cabecera de La Tarde, el profesor Fernando Trías de Bes, que asegura que es difícil poner un porcentaje de gasto: “hay gente para la que es su único viaje al año.Lo que sí es fundamental es saber que hay gastarse lo que uno prevé que quiere gastarse”. El economista advierte de la sensación de opulencia cuando viajamos: “hay una actitud de sentirte rico, y luego cuando vuelves a casa, no entiendes como has gastado tanto”.

A la hora de viajar hay que tener en cuenta 4 partidas: comida, transporte, ocio y emergencias. Hay que reservar una parte siempre para estas 4 cosas. Según Trías de Bes tienes que: llevar un presupuesto y no gastar de más. Si un día te pasas, al día siguiente tienes que compensarlo. Hay que guardar los tickets y al finalizar el día comprobar cuanto he gastado, y si te has pasado, ver en que te has ido”.

El mayor consejo que nos da el economista Trias de Bes que hagamos una previsión de las situaciones que nos vamos a encontrar: “si crees que puede llover lleva un paraguas y evita comprar uno allí. Evita los gastos absurdos”.