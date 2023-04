Seguridad Social: Ni un robot ha conseguido pedir una cita

Amadeo, es un abogado de Zaragoza que lleva trabajando desde los 14 años y a sus 61 años ha decidido jubilarse. ¿Cuál es su problema? No consigue que le den cita en la Seguridad Social para poder tramitar su jubilación y percibir la pensión correspondiente. Lo ha intentado por teléfono, a través de la web y acudiendo en persona a la oficina de la Seguridad Social en Zaragoza, pero no ha conseguido nada. Lleva ya más de 5 meses intentándolo y acaba acudiendo a la Policía.

¿Cómo puede ser que, después de toda una vida trabajando, no consigas que te atiendan para jubilarte? Amadeo está muy enfadado porque le habían dado un teléfono que no era gratuito, sin avisar de ello. Costaba 1,88 euros el minuto. Tampoco le atendían en ventanilla. A Amadeo no le dan soluciones y, mientras tanto, le van llegando las facturas. Lo de Amadeo parece una cita imposible.

Una investigación periodística ha ahondado en esta cuestión, que la cita previa, algo que pretendía facilitar la relación del ciudadano con la Administración, ha acabado convirtiéndose en un obstáculo. Hablan de las “colas invisibles” de la Seguridad Social y han tratado de encontrar cita a través de un robot, que intentó buscar cita tres veces al día durante dos semanas. Lo intentaba cada día a las 9:00 a las 17:00 y a la 1:00 de la madrugada.

En 43 de las 414 oficinas abiertas, no consiguió cita ni una vez para gestionar pensiones. Para percibir el Ingreso Mínimo Vital, la situación empeora. No consiguió cita en 63 de 394 oficinas. Lo peor es que cuando el robot sí conseguía cita, se la daban para dentro de 2 semanas o en una oficina a kilómetros de distancia.

Eva Belmonte es periodista y es una de las autoras de esta investigación llevada a cabo por la Fundación Civio, en la Tarde de COPE nos ha explicado que: “necesitábamos saber si eran casos puntuales y si pasaba más en una zona u otra”. El problema asegura la periodista es enorme: “si tienes un plazo administrativo y no tienes los papeles porque nadie te da la cita, no tienes a quien reclamar. Lo que no hay derecho es que alguien que se jubile tenga que ir seis meses antes para poder gestionar sus papeles. Si es difícil para la jubilación, para el Ingreso Mínimo Vital es mucho peor”.

Con todos los datos desde Civio esperan que se haga algo: “cómo mínimo se informe a la gente de que tienen una vía rápida en caso de urgencia y sin necesidad de pedir una cita previa. Pero sobre todo espero que deje de ser obligatorio lo de la cita previa, que sea algo que decida el ciudadano. No hay una base legal que permita no dejar entrar a alguien a un edificio público cuando tiene que hacer una gestión”.

Caso especial es el de Zaragoza, donde vive Amadeo. En la capital maña, una oficina está cerrada, la otra no da citas y la tercera solamente se la ha dado al robot el 10 de marzo a primera hora y para tres semanas después. Podrías encontrar hueco más pronto en Tarazona, que está a 87 kilómetros.