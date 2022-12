Rodríguez Arribas, exvicepresidente del TC, analiza las consecuencias de la desobediencia al Alto Tribunal

Fernando de Haro ha querido reflexionar en 'La Tarde' sobre la legitimidad que podría tener el Tribunal Constitucional para frenar un proceso legal, con la ayuda de Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del alto tribunal, y sobre la reforma del código penal que está pendiente todavía de su aprobación en el Senado.

Ramón Rodríguez Arribas, ha querido aclarar el embrollo jurídico actual en 'La Tarde': “En primer lugar querría aclarar que la soberanía nacional no reside en el Congreso y en el Senado, éstos representan a la soberanía nacional. Y ésta reside en todo el pueblo español en su conjunto.”

También ha reflexionado sobre las futuras consecuencias de la politización de la justicia: “Con esa confusión, el poder legislativo, está haciendo una cosa que no puede hacer, que es considerar que lo que acuerde no puede ser revisado por nadie. Cuando precisamente la función que tienen los tribunales constitucionales, y en España el nuestro claro que la tiene. Es en el caso de que se produzca una perturbación o una desviación, respecto de la Constitución, por parte del poder legislativo, intervenir. De forma que legitimidad sí tiene.”

Sobre si hay precedentes que recuerde el magistrado ha querido puntualizar: “Yo no recuerdo que se haya paralizado una votación.” Así como se ha mostrado contundente sobre la situación actual. “La ley es una cosa muy seria, y tiene que ser en beneficio general, y cuando se hace por la puerta de atrás, y utilizando procedimientos indirectos, pues se está obrando mal.”

“Que el tribunal se vea forzado, amenazado, empujado, criticado, eso es intolerable y en segundo lugar, el tribunal tiene que analizarlo con tranquilidad, y al final se vota.” De esta forma, se ha mostrado muy crítico con la utilización política de un organismo fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia.

Sobre su experiencia en este organismo indispensable para nuestro estado de derecho ha querido recordar para 'La Tarde': “Yo he estado nueve años en el Tribunal Constitucional y he perdido votaciones por un voto. Y no pasa nada.”

Sobre el intento de que un miembro del gobierno condicione la decisión del tribunal tal y como le ha planteado Fernando de Haro, el ilustre magistrado ha espetado: “Tiene que estar callado y con respeto. Y aceptar de antemano lo que salga le guste o no. Es muy fácil ser coherente con el respeto a los tribunales y con el principio del estado de derecho, cuando lo que dicen te gusta, pero hay que serlo también cuando lo que dicen no te gusta.”

Rodríguez Arribas no augura un futuro muy halagüeño en caso de seguir en esta dirección. “Se le ha desobedecido al Tribunal Constitucional tantas veces con cosas en los años anteriores, que ya parece que eso se puede hacer impunemente.Ése es el camino derecho para acabar con el estado de derecho, es el camino recto para acabar con la democracia, para que España entre en una crisis muy peligrosa.”