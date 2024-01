Empezamos un nuevo año y hay novedades para los que suelenganarse un dinero extra con la venta deartículos de segunda mano o con el alquiler de una vivienda particular. ¿Sueles vender a través de plataformas o aplicaciones de segunda mano? Cada vez hay más gente que lo hace de forma ocasional. Algunos la utilizan para pequeñas transacciones de manera ocasional, como es el caso de Pilar: “yo compro algunos pantalones, pero muy poco, unos 20 o 30 euros”. Hay otras personas que sí que están más acostumbradas a utilizar estas plataformas, Blanca nos contaba como ha sido capaz de conseguir en un año unos 500 euros en ventas, aunque también compra, nos ha comentado que suele gastar unos 200.

Pues bien, ahora Hacienda pondrá la lupa sobre este tipo de ingresos. Desde el 1 de enero, una directiva europea establece que este tipo de plataformas de compraventa de segunda mano tienen que recopilar datos y comunicar la información de sus clientes a los departamentos de Hacienda de cada país. El objetivo de esta directiva es la transparencia tributaria, pero ¿qué puede suponer para los usuarios de Wallapop o de Vinted? ¿Todos van a tener que declarar? No. Las plataformas sólo tendrán que enviar la información de los clientes que realicen 30 operaciones o más al año, o bien que hagan ventas por más de 2.000 euros año.

Queda por ver si la Agencia Tributaria va a centrar sus esfuerzos en aplicar impuestos a las cantidades que declaren los contribuyentes. Nacho Márquez tiene 37 años y vende de manera profesional a través de estas plataformas. Creó hace unos años un negocio profesional llamado “Buyfriends”. Y aunque él declara sus ganancias, sabe que no todo el mundo lo cumple: “la gente no lo suele hacer, sí he visto algún perfil profesional que si lo hace”.

En el caso de Nacho, ya tiene pensado esto como una actividad profesional y lo tiene todo previsto. Pero ¿qué pasa si voy vendiendo algunos muebles que me sobran, ropa y, por ejemplo, una vieja colección de discos? ¿tengo que declarar o no? Hemos salido de dudas con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista y escritor, y nos ha explicado quien es el verdadero objetivo de esta regulación: “Hacienda va a buscar donde hay más volumen.... ordenará de mayor a menor, de las diferentes plataformas, quién ha movido más dinero”.

A pesar de esto, ten en cuenta que si cumples con las 30 operaciones o superas los 2.000 euros, también pueden consultar tus movimientos. Además, el economista comenta qué es lo que busca la agencia tributaria. “Lo que quiere evitar es que haya personas que se dediquen a esto de manera profesional. Tratan de sacar a la luz actividades profesionales ocultas, esto es economía sumergida. El segundo grupo tiene que ver con el sector turístico, las personas que ponen apartamentos por semanas y no lo declaran, al final hacen competencia desleal con los operadores del sector turístico”.

Hay un caso que es muy común, alguien que hace una mudanza o quiere cambiar los muebles, pone a la venta en estos portales su mobiliario antiguo, pero claro, a poco que vendas un par de muebles te puedes situar en los 2.000 euros. Pues bien, Trías de Bes explica que “quien vende tributa por los beneficios, si tu vendes muebles viejos no estás teniendo un beneficio, probablemente los estás vendiendo por mucho menos de lo que te costaron, de hecho tienes una pérdida”.

Pero si eres de los que compra más que venden, entonces tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es un impuesto que está cedido a las Comunidades Autónomas, depende de cada comunidad tiene un porcentaje u otro, por ejemplo en Madrid es del 4%.