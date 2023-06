A punto de terminar las ayudas anticrisis del gobierno en el IVA reducido del gas y la luz o en el transporte

El Gobierno tiene que decidir esta semana la continuidad o no de las ayudas anticrisis, que caducan este viernes 30 de junio. Desde principios de 2022, se fueron incorporando diferentes medidas económicas en España para intentar paliar la crisis creada por la invasión rusa de Ucrania, pero todo llega a su fin. Hay una serie de ayudas que dejarán de estar en vigor a partir del 30 de junio, como el descuento al combustible, la rebaja del IVA de los alimentos, el IVA reducido del gas y la luz, o la reducción de los abonos de transporte.

Este mismo lunes ha anunciado la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, que el martes 27 de junio se va a aprobar en el Consejo de Ministros la prórroga de la rebaja del IVA en los alimentos básicos hasta que los precios estén en un nivel razonable. Sin embargo, no ha querido revelar todo el contenido que llevará ese Real Decreto-Ley, y además ha condicionado las próximas medidas a como vayan evolucionando los precios.

¿Cómo nos va a afectar el final de algunas de estas medidas? ¿Será efectivo para combatir la inflación en los alimentos mantener la rebaja del IVA? Todos estos asuntos los repasa el profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista y escritor, empezando por la rebaja del IVA en los alimentos: "la inflación está empezando a estar contenida, pero hay que seguir ayudando a las familias. Sin embargo, la carne y el pescado son dos productos básicos en la dieta mediterránea y se siguen quedando fuera, algo que habría que corregir sin duda", comenta.

Por otro lado, el descuento en los combustibles que permanecía para los conductores profesionales también está llegando a su fin: "les va a hacer daño. Como el petróleo y el combustible está controlando su precio van a aprovechar para quitar esta bonificación. Es verdad que antes quito el descuento al combustible que el IVA, pero yo me esperaría porque realmente todavía estamos empezando a corregir el problema de la inflación. En mi opinión habría que mantener este descuento al menos hasta septiembre", explica.

En cuanto al IVA y al gas, Trías de Bes habla de que el gobierno ha sido muy hábil: "Ahora son los días más largos del año, no consumimos tanta luz y no gastamos apenas gas en contraposición al invierno. Esta medida ahora no se va a notar durante el verano, pero cuando venga el otoño y el invierno, entonces están siendo muy pillos. Es el momento en el que menos duele, pero llegará el momento en el que haya que volver a regularizarlo", dice.

Hasta que no esté más claro que va a pasar con los precios y con la inflación, lo ideal sería poder mantener todas estas medidas y prorrogarlas en el tiempo.