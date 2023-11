Un piloto de avión usa el altavoz en pleno vuelo para desvelar quién es realmente la azafata: "Lo he visto"

Jordi Jacas, piloto de Air Europa, se ha hizo viral hace unos meses por un vídeo en el que homenajea a bordo a sus propios padres y les reconoce el esfuerzo y el apoyo durante toda su formación. Un momento emotivo que el propio Jordi se encargó de contar en La Tarde, donde además relató otras situaciones increíbles que ha llegado a presenciar a bordo, como cuando otro piloto desveló por megafonía quién era realmente la azafata.

“Quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es un vuelo muy especial para dos personas que van en este vuelo entre todos ustedes. Estas dos personas que van sentadas delante del avión son mis padres. Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto”, así comenzaba el homenaje de Jordi Jacas a sus padres a través de la megafonía del avión, mientras ambos se emocionaban.

“Dos personas que me han apoyado en todo para cumplir mi sueño desde pequeño, que era poder hacer este trabajo, ser piloto. No ha sido un camino fácil, ha sido intenso, pero ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada del mundo. Sólo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente delante de ustedes, ya que estoy seguro de que, sin ellos a mi lado, no hubiera sido posible. Les deseo un muy buen vuelo y agradezco su confianza para volar con nosotros, gracias por todo, mamá y papá, os estimo”. Puedes verlo en el siguiente vídeo.

“Lo llevo planeando desde la escuela”



En las imágenes del vídeo puede apreciarse cómo la madre de Jordi no puede contener la emoción mientras su padre comienza a tocar la comida sin parar para disimular los nervios. Jordi asegura en La Tarde que llevaba planeando el momento “desde la escuela y en los tres años que llevo en la compañía”. “Estaba todo muy planeado”, aseguró en COPE el piloto. “Es verdad que vivimos una época mala por el Covid y los dos años siguiente lo que me tocó hacer es que coincidiese que los dos estuviesen de vacaciones y yo volando”.

Y es que la carrera de piloto no es fácil, hay que estudiar mucho en poco tiempo y con bastante presión. Todos los exámenes se aprueban a partir del 75% y es una carrera que exige mucho, tanto en la parte teórica como práctica, porque no sólo llevas el avión, también a las 300 personas que lleva, como explica el propio Jordi.

“Yo acabé el bachillerato con 18 años, me fui un año a estudiar a Irlanda donde hice la carrera de Gestión Aeronáutica y Operaciones Aéreas, y después me fui para Jerez a la escuela de pilotos. El apoyo de mis padres ha sido tanto psicológico como económico, porque la carrera de pilotos es muy costosa”, recuerda Jordi emocionado.





El piloto que desveló quién era la azafata



Pero si algo ha llamado la atención tanto de la copresentadora, Pilar Cisneros, como del comunicador de Cadena 100, Javi Nieves, es la anécdota que recordaba Jordi con un compañero de otra compañía. Nieves le preguntaba si conocía algún caso de algún otro compañero que se haya declarado o haya hecho algún otro homenaje: “Solo han pasado diez días de esto y no he visto todavía a nadie de la compañía”, reconocía, antes de relatar la historia: “pero sí que yo mismo he visto a un compañero piloto de otra aerolínea, lo que hizo fue dar un agradecimiento en voz alta porque era el primer día que su prima iba de azafata en el vuelo”, comentaba ante la sorpresa del equipo de La Tarde.

“Yo he vivido una jubilación en un avión y me pareció muy bonito, un piloto que se despidió y dijo que era su último vuelo”, añadía el presentador de 'Buenos días, Javi y Mar'..