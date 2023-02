Un pasajero obliga a parar un bus en Toledo tras oír lo que dice la conductora de su padre: "¡Pero bueno!"

El equipo de La Tarde alucinaba este miércoles con la historia de una oyente, conductora de autobús de profesión, a la que le pasó un episodio surrealista con un pasajero en la localidad toledana de Seseña y el comentario que hizo sobre su padre. Así lo contaba a Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que no daban crédito a la reacción del hombre, que obligó a que se detuviese el vehículo tras el peculiar momento.

Y es que el tema que comentaban este viernes los seguidores del programa de COPE era precisamente confesiones que han escuchado personas que atienden directamente al público, ya sea camareros, conductores u otra profesión similar. Así, una oyente explicaba que, trabajando en una asesoría económica, no sólo atiende a los clientes por asuntos financieros, sino que también tiene que resolver sus dudas de carácter personal y social. También otro seguidor aseguraba que, ejerciendo como dentista, no han sido las pocas ocasiones que ha tenido que escuchar los problemas de sus clientes.









El incidente en un autobús de Toledo entre conductora y pasajero



La propia conductora, que reconoce a La Tarde que trabaja en la localidad de Seseña, en la provincia de Toledo, explica el surrealista episodio: “En una ocasión se sube un hombre al autobús y me empieza a contar que quiere que sus padres le den la herencia que les están dando a sus nietos, porque él no tiene hijos, y piensa que tiene derecho que le den a él el dinero de los regalos y viajes a él, que no tiene hijos, y estaba rabiosito perdido”, explica la mujer en COPE.

“Al principio me dijo que no iba a volver a ir a gastarse 50 euros a un psicólogo, que se iba a montar en un autobús para hablar conmigo”. No obstante, cuando el pasajero escuchó lo que tenía que decir la conductora sobre el tema, reaccionó de una manera que nadie esperaba. Escúchalo en el siguiente audio.

La reacción del pasajero de Seseña

Así, el desenlace de la historia no era el que todos esperaba: “Pero, cuando le dije que yo creía que el dinero de sus padres era de sus padres, que están vivos, y pueden hacer con él lo que les da la gana, no le hizo tanta gracia y se bajó antes de la parada”. Una reacción que no se quedaba sin sorpresa por parte del equipo de La Tarde al escucharla: “¡Pero bueno!”, exclamaba la copresentadora del programa, Pilar Cisneros.

Así, el también copresentador Fernando De Haro tenía su propia teoría y lectura sobre el comportamiento del pasajero del autobús: “Este viajero lo que quería era que le dieran la razón, nada de contrariarle”, bromeaba el comunicador de COPE. Y es que, asegura, el objetivo nunca fue aclarar las dudas con sus padres, sino pura aprobación: “Quería que la conductora le dijese que sí. Yo te cuento las cosas para que me des la razón”.