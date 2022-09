El miedo de los comerciantes ante la inflación: cómo han subido los precios y los productos más caros

Todos los precios han subido. 9 de cada 10 productos de la cesta de la compra cuestan más que hace un año. De hecho, debido a la inflación, ahora mismo todos disponemos de 110 euros menos al mes de media para gastar. Todos somos unos 1.300 euros más pobres a lo largo de este año.

Como consecuencia, 'La Tarde' se ha ido hasta el mercado, concretamente al Mercado de Maravillas de Madrid, para comprobar qué podemos comprar con tan solo 50 euros. En el caso del pescado, todos los precios se han disparado. El gallo "ha subido un poco su precio, pero no mucho", cuenta un pescadero. Asimismo, señala que el pescado que más ha subido este año es el salmón y la lubina, "aunque en general ha subido todo".

Sin embargo, "el salmón se ha disparado al doble con respecto a hace un año, cuesta unos 5 euros más caro". Mientras que las lubinas y las doradas han subido dos euros. "Y el gallo varía porque depende de la cantidad que haya", aclara.

"De cara al otoño, la gente está súper asustada porque no sabe cómo van a llegar al final de mes. Para comprar, pagar la luz, los colegios... La gente te comenta que no sabe qué va a ser de nosotros porque no sabemos que pasará. La gente igual deja de comer pescado y empieza a comprar comida más barata", desvela el hombre.









"Habrá un momento que no podremos aguantar"



Asimismo, cuenta cómo ha afectado todo esto a su negocio: "Se me ha disparado el precio de la luz. He pasado de pagar de 300 a 700 euros. El gasoil lo mismo. Antes de empezar todo esto, pagaba 300 y ahora 700 euros. Esto te hablo de una empresa pequeña con una furgoneta que utilizo para el reparto". A pesar de ello, asegura que "no puede doblar el precio del pescado porque no vendería nada". "No puedo hacerlo. Ya aumenta un poco, si aumenta más, vienen menos", agrega.

"El problema es que habrá un momento que no podremos aguantar porque los gastos superarán a los ingresos", se lamenta tras reconocer que "está asustado ante estos momentos tan difíciles".

En la carnicería sufren una situación similar y también "han subido" todos los precios. "Pero nosotros no hemos subido mucho porque si subimos los precios no lo podemos vender", explica el carnicero. "Lo que más ha subido es el cerdo ibérico, un 40% más. La presa, el secreto...", apunta tras asegurar que ha notado que la gente compra menos. "Lo que más se lleva la gente es carne picada porque es lo más económico y yo lo vendo a 8,99 euros el kilo, una euro más que el año pasado", señala.

Este problema existe en los demás puestos y se pueden conocer el resto de precios y de subidas en el audio, de la mano de Pilar Cisneros, dado que el equipo de 'La Tarde' también ha ido a comprar otros productos como harina, fruta, verdura... Hasta gastarse un total de 50 euros en la compra.

