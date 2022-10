Maurizio Patriciello, el cura contra la mafia italiana: "Me pusieron una bomba enfrente de la parroquia"

Maurizio Patriciello es el párroco de San Paolo Apóstol de Parque Verde, de Caivano, en la provincia de Nápoles. Es un símbolo de la resistencia contra la corrupción y el miedo en el sur de Italia. Está amenazado por la Camorra, que es la mafia de la región de Campania, especialmente fuerte en Nápoles y Casal di Principe.

Hace 7 meses, en marzo, una bomba explotó frente a su parroquia: todo el mundo lo interpreta como una amenaza directa contra él y las autoridades le pusieron una escolta para protegerlo. Recientemente ha recibido por sorpresa una llamada del Papa Francisco para darle ánimos.

El párroco de 'La Tierra de los Fuegos'

Patriciello explica a 'La Tarde cuáles son sus principales funciones y comenta por qué se le llama a su zona 'La Tierra de los Fuegos': “Soy párroco en Caivano, en la provincia de Nápoles, que limita con la provincia de Caserta. Nuestro territorio se ha vuelto tristemente famoso por la cuestión de la' Tierra de los Fuegos'. En nuestro territorio se han vertido toneladas de residuos urbanos, tanto de viviendas como sobre todo residuos tóxicos de industrias que vierten ilegalmente sus residuos en nuestro campo y le prenden fuego. Por eso, 'Tierra de los Fuegos'”.

Combatir a la propia mafia

“Ganas mucho dinero y existe un vacío legal que no castiga a estas personas”. Así ha definido el párroco Patriciello el fuerte auge que tiene la mafia italiana en Caivano. No obstante, gracias a la insistencia y a la ayuda de otros párrocos y obispos de Italia se ha podido frenar esta fuerza mafiosa. “Nuestras voces llegaron al Parlamento y obtuvimos una ley el 22 de mayo de 2015, la ley número 68. Ahora Italia tiene una ley sobre delitos ambientales y por lo tanto es más difícil hacerse los “listos” con el derrame de desechos tóxicos”.

En su Iglesia venden droga

Lo más preocupante y sorprendente de todo es que Maurizio ha admitido que en su parroquia, lamentablemente, se vendía droga: “Yo siempre digo, cuando voy a hacer conferencias o hablo a los jóvenes en los colegios, que es verdad que en mi parroquia se vende droga, pero lamentablemente desde otras parroquias y desde otros pueblos vienen a comprarla”. Y señala el problema: “El problema no es tanto quién la vende, sino quién la compra”.

Patriciello señala una visión que, desde su punto de vista, afecta a Italia: “ha cometido un grave pecado porque durante años no ha prestado atención a estos barrios, como sucedió en París con las 'banlieues'. Así que estos barrios se han quedado solos, la policía no viene o son pocos y en Italia existe este dicho: 'Donde no hay gatos, los ratones bailan'. Y aquí los ratones se han multiplicado.”

El “regalo” que le puso la Camorra en su cumpleaños

Patriciello relata lo que sucedió el día de su cumpleaños, cuando aún la Camorra era muy poderosa en su barrio: “Explotó una bomba a las puertas de mi parroquia, en la noche de mi cumpleaños. Esto asustó mucho a los policías porque los dos últimos sacerdotes fueron asesinados en el día de sus cumpleaños”.

El primer sacerdote asesinado fue don Pino Puglisi, ahora beato, el 15 de septiembre de 1993, día de su cumpleaños. Seis meses después, el 19 de marzo de 1994, fue asesinado su querido amigo Don Peppino Diana, a pocos kilómetros de mi parroquia. Él fue asesinado en la mañana del día de su santo, cuando se celebra San José. “A mí me quisieron asustar”, afirma Patriciello.