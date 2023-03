Los nuevos objetivos de la Agencia Tributaria en busca de fraudes

Hacienda vuelve a la carga con campañas masiva de inspecciones. Y tú dirás: “¡Ah! Pero ¿Alguna vez se había ido? ¿Habían dejado de hacerlas? Pues la respuesta es que no, pero es cierto que con la pandemia se produjo un importante parón y este año pretende volver a sacar a la calle a sus inspectores.

¿Que objetivos va a poner Hacienda en la diana en su nueva campaña?

En primer lugar, perseguirá el fraude en las reformas de viviendas, controlando que estas obras se hagan correctamente. Por otro lado, se llevarán a cabo también un mayor número de inspecciones en las plataformas de comercio electrónico y en los beneficios de productos como las criptomonedas. Eso sí, mucho ojo a este apartado relacionado con la residencia, porque Hacienda reforzará la vigilancia de los residentes en España que declaran a través del impuesto de no residentes. Así que, cuidado, porque también se controlará la simulación de residencia fiscal entre comunidades autónomas para aprovecharse indebidamente de una inferior tributación ¡Atento con estar empadronado en una comunidad autónoma y residir habitualmente en otra!

¿Por qué se van a intensificar los controles?

El economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de La Tarde, Fernando Trías de Bes, tiene la respuesta. Y es que “la economía sumergida en España, que llevaba ya tiempo reduciéndose poco a poco, ha vuelto a crecer este año”. Lo cierto es que las cifras suponen a día de hoy hasta un 17% del PIB y “es mucho”. De hecho, son unos valores que están “bastante por encima de la media de la Unión Europea”. Una media que además ha subido recientemente como consecuencia de la llegada de nuevos países con menos historia democrática que han incrementado las cifras. Sin embargo, “si comparamos a España con Estados más desarrollados como Francia, Alemania o los nórdicos, la economía sumergida en nuestro territorio es muy superior”. Por tanto, obviamente la razón de estas labores de control se basan en continuar con esa lucha contra el fraude.

El trabajo de los inspectores

¿Eligen a los contribuyentes al azar? ¿Te toca porque sí? ¿Se busca gente concreta? ¿Tiene algo que ver con el patrimonio que cada uno tiene? Son muchas de las preguntas que alguna vez nos hemos hecho para buscar una respuesta a la labor de los inspectores de Hacienda. Realmente es una combinación de todo ello. Según Trías de Bes, “cada uno de ellos supone un coste y tienen que mirar que sus horas generen un rendimiento. Es decir, no buscarán -o tratarán de hacerlo en menor medida- a personas que ganan menos 30.000 euros anuales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido abrir una inspección, pues no va a compensar las horas dedicadas con lo que se puede extraer de dicha persona”.

Lo primero que hacen es mirar el volumen. “Cuando deciden personas y empresas a las que inspeccionar, lo primero que mirarán será el volumen”. Además, fruto de la informatización y de la llegada de las nuevas tecnologías, debemos pensar que “cruzar datos es muy sencillo”. Se buscan descuadres en las empresas y, a raíz de ellos, se comprueban dichas irregularidades para abrir la inspección. Además, “la Agencia Tributaria funciona por campañas”. Observan, a partir de una serie de hipotesis o supuestos, prácticas comunes que puedan suponer una irregularidad. “Esas estrategias que llevan a cabo miles de personas, conforman las campañas de búsqueda”.

Las reformas de vivienda

Toda obra lleva aparejada un tipo de tributación en función de la magnitud de la obra. Existen varios tipos. Hablamos de obras menores, reformas integrales, modificaciones de estructura... todo ello tributa y hay que pagar. ¿Qué suele hacer la gente? Pedir que su obra, independientemente de la reforma que sea, la inscriban con carácter menor. La vuelta o regreso de los inspectores también tiene que ver con el final de la pandemia. Claro, tal y como explica Fernando Trías de Bes, “durante la COVID, los inspectores estaban muy limitados. Podían hacer su trabajo telemáticamente, pero no podían seguir los procesos in situ” Por ello, ahora se están reactivando esos procesos que conllevan la presencialidad.

Simulación de residencias fiscales

Hay personas que simulan residencias fiscales en comunidades autónomas que no son las suyas. Estos casos tan famosos que antes veíamos en celebridades y paraísos fiscales, ahora se han trasladado a nuestras autonomías. Dentro del territorio nacional, las diferencias fiscales son notables y por ello, el propio Fernando Trías de Bes, considera que son un motivo de “privación de libertades”.