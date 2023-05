La letra pequeña de los avales hipotecarios del Gobierno: "El ICO te lo va a reclamar”

Habrás oído lo de los avales ICO que ha puesto en marcha el gobierno para ayudar a comprar una casa. Si no, te lo cuento. Porque hay letra pequeña y una serie de desventajas que hay que tener en cuenta y que vamos a explicar en estos minutos que dedicamos todos los miércoles en La Tarde a la economía de bolsillo.

Está claro que tener el dinero ahorrado para la entrada de una casa no es nada fácil para la mayoría de la gente. Es una pasta, un dinero que aunque quieras ahorrar, al final, con lo que cuesta el alquiler, la vida en general, no consigues tener.

Los bancos suelen pedir como mínimo, así a tocateja, el 20% de lo cuesta una casa para concederte una hipoteca. El 20% de 250.000 euros son 50.000 euros. El 20% de 300.000 euros son 60.000 euros.

Y aquí es donde entra el aval del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Se ha puesto en marcha para que el ICO te avale por ese 20% que suele ser la entrada de una casa.

Para empezar, no lo puede pedir todo el mundo. ¿Quién lo puede pedir?Jóvenes de hasta 35 años. Y familias que no tengan unos ingresos que no superen los 37.800 euros al año. Según el Gobierno es una medida que llegará a 50.000 hogares.

¿Estás en estos casos y te lo estás pensando? Fernando Trías de Bes es profesor de Economía de Bolsillo de La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

“Se empieza joven y cobras menos y el principal freno es al comienzo de la vida laboral”, describe el economista, y “quién tiene 60.000 euros”, se pregunta.

“Dele los trescientos mil y el 30% los avale yo”, no es que te lo ponga el ICO, puntualiza el experto, no es que te los preste, es un aval “por un tema de riesgos no te lo puedo dar, pero como yo respondo por el otro 20%, dele el 100%” de esta manera la persona recibe el 100%.

El Gobierno coge el valor “más pequeño de tasación”, por tanto, si pagas más del valor de tasación, no lo cubre el ICO.

Las desventajas de esta medida es que “que el ICO avale no significa que no tengas que pagar”. Y si en un momento determinado no pudiera pagar la hipoteca, “el ICO te lo va a reclamar”.

Y sobre las restricciones que impone esta ley “es muy tajante, pero todas las ayudas siempre se hace así”, explica Trías de Bes. Además, se necesita una solvencia económica, es decir, necesitas “un ingreso recurrente y una buena nómina”.