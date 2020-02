Pilar Cisneros: "malo, muy malo es el dato de paro de este mes de enero, malo, sin paños calientes. Enero es tradicionalmente un mes record en destrucción de empleo pero los datos que hemos conocido esta mañana son los peores de los últimos 6 años."

El paro registrado este mes sube 90.248 personas y alcanza los 3.251.119 desempleados y lo peor llega de los datos de afiliación a la seguridad social que han bajado 244.044 personas.

¿Fin de ciclo?, ¿desaceleración económica?, ¿están ya influyendo algunas medidas tomadas por el gobierno de Sánchez como la subida del salario mínimo interprofesional?

En días como éste uno puede quedarse en las cifras o puede ir a los nombres. Porque detrás de cada uno hay una persona que lo está pasando mal y que no sabe cuando volverá al mercado laboral.

Pero más allá de las cifras y aunque te parezca mentira en España hay profesiones sin paro y no todas tienen que ver con el mundo digital y las ingenierías tecnológicas. Hay trabajos que además de estar muy bien remunerados, las empresas no logran cubrir, com opor ejemplo mecánicos, empleos relacionados con la construcción donde faltan gruístas, ferallistas, fresadores o soldadores. Algo parecido ocurre en el sector de la alimentación donde no se encuentran buenos carniceros o cortadores de jamón.

Antonio Hernández es cortador de jamóm en el restaurante Neskapolita de Barcelona, lleva 20 años cortando jamón y todo empezó por pura necesidad. Desde Valencia, Juan Gil Galán es mecánico y regenta el taller de San Pedro, que fue fundado en 1960. Allí trabaja además junto a su hijo Erick.