¿Hay demasiados ayuntamientos en España?

Actualmente contamos con poco más de 8.100 municipios en España. La gran mayoría, cerca de 7.000, tiene menos de 5.000 habitantes. Es decir. La mayor parte de los municipios españoles son pequeños. Y muchos de ellos tienen ayuntamiento. Incluso los que a penas llegan a los 10 habitantes. Es el caso del municipio más pequeño de España. Illán de Vacas, en Toledo. Cuenta con solo 3 vecinos como nos cuenta Javier Bollaín, su alcalde: "nosotros no éramos el ayuntamiento más pequeño de España, había tres más. Pero como nos han ido abandonando o se han ido muriendo...", explica. "Es que en un pueblo con tres habitantes cada uno se preocupa de su casa, y el resto de las edificaciones que haya que no vive nadie, porque no se puede dar de alta nadie, se van cayendo", concluye.

Bollaín destaca que entre todos se ayudan, pero las dificultades no son en el pueblo, sino en la burocracia. No hay más habitantes porque todo son dificultades administrativas: "cualquier cosa que quieras pedir, hacer o solicitar tiene que estar firmado por un secretario y nosotros no tenemos un secretario. La administración no nos facilita ninguno de los pueblos de al lado. Administrativamente la situación es un desastre y básicamente estamos muy abandonados. No hay ningún interés por parte de la administración de que los pueblos pequeños tengan más habitantes", dice.

Illán de Vacas tiene 3 vecinos, aunque el único que está empadronado es su alcalde. Es un municipio muy pequeño, pero tiene su ayuntamiento. La pregunta es, ante tanto pueblo pequeño en España, ¿son necesarios tantos ayuntamientos o necesitamos un cambio de administración al respecto? Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, experto en Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, cuenta que: "reducir el número de ayuntamientos no es una prioridad en materia de coste, pero ayudaría a prestar un buen servicio al ciudadano y a tener un buen funcionariado conjunto", determina.

Francisco Javier Durán García, doctor en Fundamentos del Derecho, Derecho Económico y Derecho de la Empresa, es experto en Administración Local. Es letrado y asesor jurídico del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) y opina sobre esta misma idea que saca sobre la mesa Suárez dice que: "una posible medida sería agrupar municipios, aunque habría que pensar muy bien cómo se haría: "esto tendría sentido, lo que pasa que como casi todo en esta vida, las cosas no se hacen a brochazos y desde un despacho. Hay muchas cosas que habría que hablar antes", argumenta