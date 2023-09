Gianmarco y su lucha por el teletrabajo para estar cerca de su padre enfermo: "Me fue denegado"

Un juzgado reconoce el derecho a teletrabajar al 100% a un empleado para cuidar de su padre, que vive en Asturias. Gianmarco tiene 36 años y dirige un equipo dirigido a la atención al cliente en una empresa de Barcelona. Este pasado junio, la empresa decide que tiene que volver a la oficina de manera presencial.

Pero justo hoy, hace un año, su padre fue trasplantado de pulmón y necesita cuidar a su padre. Mientras tanto, solicita seguir teletrabajando por conciliación familiar. La sorpresa fue que la empresa se lo rechazó. Tenía que regresar a Barcelona. Conocemos más detalles de esta historia con el protagonista de esta historia en 'La Tarde' de COPE.

Cuenta que su padre va poco a poco mejorando aunque "lamentablemente tiene diálisis de por vida. Pero bien, contenido". Gian explica que, desde la empresa, no se le da una razón de peso. "Lo comunican a principios de julio para incorporación el mes próximo y yo lo que envío es simplemente una solicitud. Les comento la situación en la que se encuentra mi familia y les pido el teletrabajo al 100%. Y me fue denegado". No había ninguna posibilidad de hablarlo ni de negociarlo.

En teoría, según cuenta Gianmarco, "se abre un periodo de negociación en el que la empresa me permite enviarles documentación para que ellos puedan hacer las negociaciones. Les envío los informes médicos y demás. Y en estos 15 días yo desconozco que es un periodo de negociación. Pero no hay ningún tipo de comunicación por parte de la empresa".

"Intentaron demostrar que era una película que me había montado"

Por este motivo, llama a una compañera de Recursos Humanos y le comentan que están revisando toda la documentación. Un día antes de que se cumpla el plazo, le vuelven a decir lo mismo. Y cuando llega el momento, se lo deniegan. Finalmente un juez le ha dado la razón que también habla de una falta de empatía por parte de la empresa.

Al final, las empresas indica que están separadas por departamentos. "A mí me gustaba yendo a la oficina. Pero, al final, con los que tuve el inconveniente fue con Recursos Humanos. No me daban recursos. Me decían que me creían y en la situación pero después, me comenta mi abogada que intentaron demostrar que era una película que me había montado". Gianmarco explica que, por una bacteria que tuvo su padre, fue al hospital y su salud empezó a deteriorarse. "Los médicos no sabían lo que estaba pasando y ahora ha pasado a diálisis y eso va a ser algo de por vida. Entonces, eso fue lo que sucedió y a partir de ahí yo solicité el teletrabajo porque quería darle a mi familia el apoyo".

Insiste en que es "conciliar el trabajo con estar cerca de los familiares". Estas son algunas de las palabras que trasladado Gianmarco a través de los micrófonos de 'La Tarde' de COPE. No te pierdas la entrevista completa en el audio que tienes disponible en esta noticia.