Un experto explica el motivo por el que la hepatitis se diagnostica más en los niños y la influencia del covid

Con unos 228 casos notificados de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido en niños entre 0 y 16 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comunidad científica busca sus causas y, aunque hay diversas hipótesis abiertas, algunos indicios apuntan a un adenovirus, el F41.

El último afectado se ha registrado en Argentina, que detectó su primer caso en un niño de 8 años. Más de 20 países han diagnosticado casos similares y entre ellos está España, siendo el segundo país con más niños afectados después de Reino Unido. Los expertos piden tranquilidad porque, de momento, no suponen un incremento significativo con respecto a otros años. Por el momento, tenemos 8 diagnosticados y 22 casos en investigación.

Esta cuestión está dando mucho que hablar, ya que hay una gran precupación por ello. Como consecuencia, esto ha sido analizado en 'La Tarde' con Rafael Toledo, catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, para resolver todas las dudas al respecto. Antes de nada, el experto ha pedido calma, ya que "en España estamos en números practicamente normales y no hay un incremento signifitcativo con respecto a otros años".

"Es una hepatitis no filiada, no sabe sabe la acausa, pero tampoco es nada anomalo ni que llame la atención. Ocurre continuamente. Afortundamente, no es algo frecuente que se de una hepatitis de la que no se sabe la causa", comienza diciendo el entrevistado. "Por encima de 9 años los niveles que se tienen son muy normales. Probablemente, sin la alarma de Reino Unido los casos que se han dado en España no habrían tenido la atención que tienen porque entran en los parametros normales que vemos otros años", opina.





Las diferentes hipotesis

A pesar de ello, sí le llama la atención la concentración temporal y la concentración en un grupo de edad: "Lo que sucede es que en Reino Unido los niveles son más altos que otros periodios de cuatro meses previos al actual. Ese incremento estadísticos del número de casos es lo que hace pensar que hay algún factor que determina ese incremento de la incidencia. Realmente, solo hay un incremento estadístico y debe tener alguna razón, que es en lo que se está trabajando".

Aunque todavía no hay una conclusión, ya se "barajan varias hipotesis". Una de ellas tiene que ver con el coronavirus, ya sea "de forma directa o indirecta": "Cuando digo directa me refiero a que alguna variante pueda afectar más al higado y a partir de ahi generar esa patologia o también porque las medidas restrictivas que se han puesto durante todo este periodo hayan impedido contactar a los niños de esas edad con otros patógenos u otros virus como el adenovirus, que es la principal causa. Eso hace que haya afectado al higado en esas condiciones porque el adenovirus sí pueden causar hepatitis, pero está descrita en inmunodeprimidos".

Además de la posiblidad de la influencia de alguna de las variantes de la covid-19, Toledo ha señalado que también han podido afectar todas las restricciones que se han llevado a cabo en estos últimos meses como el confinamiento: "Puede que ese aislamiento haya impedido que el sistema inmunitario se ejercite como hacía normalmente a través del contacto con otros patógenos. Eso va ejercitando el sistema inmunitario. Los niños más mayores sí han tenido más contacto con esos adenavirus previamente y les ha permitido ejercitar el sistema inmunitario. Es por esto por lo que han podido pillar desentrenados a determinado grupo de edad".

De esta manera, apunta que tantas medidas contra el coronavirus les podria haber desprotegido contra otro tipo de afecciones. No obstante, aclara que no es culpa de las mascarillas: "Todas las medidas lo que han hecho es cortar los flujos de virus y, aunque los menores de 6 años no hayan llevado mascarillas, han vivido en un entorno de gente con mascarilla". Asimismo, el experto también aclara con detalle todos los síntomas a los que hay que prestar atención para saber si tenemos hepatitis.

